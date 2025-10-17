EDUCAȚIE

Conferință Internațională UBB: „Education for Health and Performance”

17 octombrie 20250 commentarii

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) găzduiește, în perioada 17-18 octombrie 2025,  cea de-a XI-a ediție a Conferinței Internaționale „Education for Health and Performance” a Consorțiului Universitaria, informează reprezentanții UBB. Deschiderea evenimentului a avut loc vineri, 17 octombrie 2025, la ora 10.00, în Aula Magna a UBB. Organizată de Facultatea de Educație Fizică și Sport a UBB, în parteneriat cu universitățile membre ale Consorțiului Universitaria, conferința „Education for Health & Performance” este un eveniment interdisciplinar dedicat cercetării, educației și promovării sănătății prin mișcare și performanță, anunță aceiași reprezentanți. Evenimentul reunește profesori, cercetători, practicieni și studenți din țară și din străinătate într-un dialog științific despre educație, sănătate și performanță umană. Programul complet al conferinței internaționale este disponibil la adresa:  https://icu.conference.ubbcluj.ro/.

T.S.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Zilele Bibliotecilor de Cartier, sărbătoarea comunității și lecturii

România produce mai multe deşeuri alimentare decât Spania sau Ţările de Jos

Săptămâna Spațiului Cosmic, marcată la Dej

UBB Cluj-Napoca, distinsă cu cinci Insigne de Excelență la Global Student Satisfaction Awards

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.