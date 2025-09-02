RELIGIE

Conferința Episcopilor Catolici din România și Republica Moldova și Simpozionul Internațional „Iuliu Hossu – Credința noastră este viața noastră”, la Cluj-Napoca

2 septembrie 20250 commentarii

Municipiul Cluj-Napoca, în perioada 4-6 septembrie 2025, este gazda a unor serii de evenimente omagiale dedicate Cardinalului Iuliu Hossu, eminentă personalitate a istoriei, artizan al Marii Uniri, martir al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Reprezentanții Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla anunță că vor fi zile de adevărată sărbătoare spirituală, academică și culturală, în acest an, 2025 – Anul „Cardinal Iuliu Hossu” în România. Orașul de pe Someș devine, în perioada menționată, spațiu de întâlnire pentru ierarhii romano-catolici și greco-catolici din România și Republica Moldova, personalități academice, artiști și credincioși, care se vor reuni cu prilejul Simpozionului Internațional „Iuliu Hossu – Credința noastră este viața noastră” și a Sesiunii de toamnă a Conferinței Episcopilor Catolici din România și Republica Moldova, sesiune găzduită, pentru prima dată după 2017, de Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla. Cu această ocazie se va afla la Cluj și un purpurat al Bisericii Catolice, cardinalul prefect al Dicasterului pentru Bisericile Orientale.

UBB acordă titlul Doctor Honoris Causa cardinalului Claudio Gugerotti

Manifestările se vor desfășura pe parcursul a trei zile. Joi, 4 septembrie 2025, de la ora 12:00, în Aula Magna a Universității „Babeș-Bolyai” va avea loc ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa Eminenței Sale Cardinal Claudio Gugerotti, Prefect al Dicasterului pentru Bisericile Orientale din Vatican. Distincția este acordată de Universitatea „Babeș-Bolyai” în semn de recunoaștere a contribuției sale la promovarea dialogului ecumenic și a valorilor Bisericilor Orientale.De asemenea, tot joi, 4 septembrie 2025, de la ora 18:30, va fi celebrată Sfânta Liturghie în rit bizantin în Catedrala „Schimbarea la Față”. În acest lăcaș simbol al comuniunii cu Biserica Romei – oferit Episcopului Iuliu Hossu ca „donație pontificală” (1924) -, care păstrează vie memoria Fericitului Cardinal Iuliu Hossu și a episcopilor mărturisitori, episcopii romano-catolici și greco-catolici din România și Republica Moldova se vor aduna în jurul altarului, în prezența credincioșilor din Catedrală, pentru a celebra Sfânta Liturghie, încredințând lui Dumnezeu lucrările Conferinței Episcopale.

Concert la Operă Română In Memoriam Cardinal Iuliu Hossu

Totodată, vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 8:30, va fi celebrată Sfânta Liturghie în rit latin în biserica „Sfântul Mihail”. Acest moment de rugăciune comună va fi o puternică mărturie de unitate în diversitate, expresie a comuniunii dintre tradițiile catolice care îmbogățesc viața Bisericii.

Tot vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 18:30, Opera Națională Română din Cluj-Napoca va fi scena spectacolului-concert „IN MEMORIAM CARDINAL IULIU HOSSU”, un eveniment cultural de înaltă ținută, ce îmbină muzica sacră și simfonică, fragmentele din Memoriile Cardinalului și expresivitatea evocării artistice. Orchestra Operei, sub bagheta dirijorului Flaviu Mogoșan, împreună cu corurile greco-catolice clujene „Angeli” al Catedralei „Schimbarea la Față”, dirijor Angela David, și „Adoremus” al Catedralei „Martirilor și Mărturisitorilor sec. al XX-lea”, dirijor Ana-Maria Mureșan, și soliștii Florin Estefan, Tatiana Lisnic, Cristian Mogoșan și Diana Man, vor crea un cadru solemn, completat de vocea actorului Radu Botar, cel care a interpretat rolul Cardinalului Iuliu Hossu pe pelicula cinematografică. Concertul va fi onorat de prezența Eminenței Sale Cardinal Claudio Gugerotti, a Nunțiului Apostolic Giampiero Gloder, a tuturor episcopilor Bisericii Catolice din România și Republica Moldova, precum și a reprezentanților autorităților centrale și locale. În ultima zi, sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 11:30, în Sanctuarul Arhiepiscopal Major al Mănăstirii Maicii Domnului din Cluj-Napoca, episcopii romano-catolici și greco-catolici, împreună cu Nunțiul Apostolic Giampiero Gloder și Cardinalul Claudio Gugerotti, vor celebra Sfânta Liturghie arhierească, moment ce marchează încheierea lucrărilor Conferinței Episcopale. Sărbătoarea are o semnificație aparte, fiind și hramul Mănăstirii, Nașterea Maicii Domnului, un prilej de recunoștință și comuniune în credință.

Evenimentele sunt realizate cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte și al Conferinței Episcopilor Catolici din Statele Unite ale Americii prin proiecte în cadrul Anului „Cardinal Iuliu Hossu”.

