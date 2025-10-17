ADMINISTRAȚIE

Condiții moderne pentru pacienții de la Borșa

17 octombrie 20250 commentarii

Pacienții internați la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa beneficiază, de acum, de condiții moderne pentru desfășurarea activităților de ergoterapie și terapie ocupațională, odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare a corpului de clădire destinat acestor servicii.

Proiectul, în valoare totală de 2.587.445 lei (TVA inclus), a fost finanțat din bugetul Consiliului Județean Cluj și din fondurile proprii ale spitalului. Lucrările au vizat atât pavilionul de ergoterapie, cât și clădirea centralei termice care îl deservește.

Sculpturi realizate de pacienți

Ergoterapia sau terapia prin muncă face parte din acțiunea complexă de recuperare și reintegrare socio-profesională și se adresează mai ales bolnavilor psihic cu o simptomatologie prelungită sau cronică. Ea se desfășoară în contextul terapeutic general și este susținută de psihoterapie. Munca este un factor terapeutic cu efecte favorabile evidente care se aplică în condiții adaptate la posibilitățile bolnavului, la stadiul și evoluția bolii sale.

Pacienții noștri au acum la dispoziție un spațiu complet modernizat, în care pot desfășura activități de pictură, croitorie, tâmplărie sau tricotaj – esențiale în procesul de recuperare și reintegrare socială. La noi, spitalizarea este de lungă durată, iar aceste activități nu doar ocupă timpul, ci ajută concret în stabilizarea și reabilitarea psiho-socială a bolnavilor”, a declarat Aurica Tămaș, managerul Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa.

Aurica Tămaș, managerul Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa

Aurica Tămaș a subliniat că în cadrul activităților de ergoterapie, pacienții desfășoară activități de pictură, tâmplărie, sculptură, traforaj, lectură, tricotaje, precizând că toate acestea ajută la reintegrarea pacienților în societate. În cadrul acestor activități, pacienții sunt asistați de un psiholog, trei ergoterapeuți, cinci medici, un mediciinfecționist și un medic internist.

La rândul său, medicul Iulia Druță a subliniat că activitățile de ergoterapie au un rol esențial în procesul de integrare socială.

medicul Iulia Druță

Ținta noastră este ca pacientul psihiatru să fie redat societății într-o formă funcțională. În acest secol, atât cu mijloacele medicale stric medicamentoase cât cu ajutorul personalului se face reintegrarea pacientului. Este și partea de activitate socială, de activitate lucrativă, micile lucruri zilnice care sunt ținta muncii de ergoterapie în procesul general de aducere a pacientului psihiatric înapoi în societate cu terapie medicamentoasă pe care să o urmeze, dar și cu partea de a ști lucrurile mărunte pe care noi le considerăm ușoare, de a merge la cumpărături, de a putea să se ocupe de treburile gospodărești”, a declarat medicul.

Sală pentru activități de ergoterapie

 

Modernizarea spațiilor a presupus refacerea totală a instalațiilor electrice, sanitare și termice, înlocuirea tâmplăriei, refacerea acoperișului, montarea unei noi centrale termice, precum și dotarea spațiului cu mobilier și echipamente adecvate pentru activitățile terapeutice.

Prezent la evenimentul de recepție a lucrărilor, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a subliniat că investițiile în sănătate rămân o prioritate.

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu

 

Scopul acestui demers a fost acela de a îmbunătăți condițiile de acordare a asistenței medicale, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul spitalului, precum și de a furniza cele mai bune servicii, adaptate necesităților persoanelor spitalizate. Această investiție este parte dintr-un proiect mai amplu. Noi am finalizat din 2020 un pavilion de 80 de paturi și mai avem un alt proiect de peste 120 de paturi, care se află în evaluare pentru a primi finanțare. Rezultatele investițiilor noastre extrem de consistente se văd și nu contenesc să apară, astfel că doar în ultimii 10 ani bugetul alocat de Consiliul Județean pentru cea mai mare instituție sanitară specializată în tratarea afecțiunilor psihice cronice din județul Cluj depășește 12 milioane de lei. Sănătatea rămâne o prioritate a forului administrativ județean!, a declarat Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu.

Vicepreședintele CJ Cluj a arătat că solicitările pentru spitalizare și tratament la Spitalul din Borșa sunt din ce în ce mai mari, la ora actuală existând 134 de cereri pentru internare. Radu Rațiu a ținut să le mulțumească angajaților de la Spitalul de Boli Cronice din Borșa pentru implicarea de care dau dovadă.

„Sunt niște eroi ai județului Cluj pentru că nu oricine poate avea răbdarea, știința și echilibru de a lucra în acest mediu”, a spus Radu Rațiu.

La rândul său, primarul comuna Borșa, Mariana Secară a declarat că extinderea spitalului și modernizarea este un plus pentru comună pentru că au loc de muncă mulți locuitori de aici.

În cadrul spitalului funcționează deja un pavilion nou, inaugurat în 2020, iar proiectul pentru un al doilea pavilion, cu 120 de paturi, se află în faza de evaluare pentru finanțare prin Programul Național de Investiții în Infrastructura Spitalicească.

Noul pavilion al Spitalului din Borșa

Cu 195 de paturi ocupate în proporție de 99%, spitalul din Borșa rămâne un punct esențial în rețeaua județeană de sănătate mintală. Ergoterapia, susținută de o echipă dedicată – formată din psihologi, medici psihiatri, ergoterapeuți și asistenți sociali – contribuie activ la reducerea stigmatizării și reintegrarea persoanelor cu afecțiuni psihice în comunitate. În cadrul spitalului își desfășoară activitatea 156 de angajați, dintre care șapte medici, 35 de asistenți, 57 de infirmiere iar restul sunt îngrijitori.

Clădirea pentru ergoterapie

Până în 2020, o parte din spital și-a desfășurat activitatea într-o clădire monument istoric, supusă retrocedării. În acel context, Consiliul Județean Cluj a construit un pavilion modern cu capacitate de 80 de paturi de cazare, dotat cu farmacie, sală de mese, bucătărie, spălătorie, săli de tratament, cabinete medicale etc., acest obiectiv fiind recepționat în anul 2020.

Cosmin PURIȘ

 

