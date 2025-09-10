SOCIAL

Concertul „Muzica Vindecă”, amânat din cauza vremii

10 septembrie 2025

Concertul „Muzica Vindecă”, destinat pacienţilor şi lucrătorilor de la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, nu va mai avea loc din cauza vremii şi va fi reprogramat pentru o dată ulterioară.

„Concertul „Muzica Vindecă”, programat pentru data de 11 septembrie, la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă”, nu va mai avea loc din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Evenimentul va fi reprogramat la o dată care va fi comunicată ulterior. Vom reveni cu detalii. Vă mulţumim pentru înţelegere şi pentru sprijinul acordat în promovarea acestui proiect”, au anunţat, miercuri, organizatorii concertului.

Orchestra New Hope urma să susţină, în 11 septembrie, un concert inedit, dedicat pacienţilor şi cadrelor medicale de la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca.

Creată în 2018 la iniţiativa violoncelistului Octavian Lup, Orchestra New Hope a devenit un ansamblu sonor în peisajul muzical atât prin calitatea membrilor săi, cât mai ales prin natura proiectelor desfăşurate. Pasiunea pentru muzică şi iubirea pentru semeni definesc forţa personalităţii fiecărui muzician al ansamblului. Tinerii ce alcătuiesc orchestra sunt membri în cele mai importante instituţii muzicale din România şi se reunesc pentru a cânta cu un singur scop: prin actul interpretativ să pătrundă în conştiinţa sufletului uman, lăsând acolo speranţa.

