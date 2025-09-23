CULTURĂ

Concert classic Unlimited la Gherla

23 septembrie 20250 commentarii

Biserica Armeano-Catolică ”Sfânta- Treime” din centrul municipiului Gherla găzduiește sâmbătă, 27 septembrie 2025, ora 17,00 concertul de pian susținut de artistul clujean Bogdan Vaida. Oaspetele se află pentru a treia oară în orașul de pe Someș, după evoluțiile anterioare de mare succes din Biserica Romano-Catolică (Franciscană).

Sub mottoul ”Love et first sound” repertoriul din acest an ne poartă într-o călătorie nuzicală strâns legată de sentimentul care stă la baza celor mai multe dintre acțiunile noastre: dragostea. În programul concertului figureză unsprezece piese muzicale aparținând unor compozitori clasici și contemporani. Este pianist, îi plac motocicletele, schiul și oamenii deschiși la minte și suflet. Așa l-ai putea descrie pe scurt pe Bogdan Vaida. Prin stilul său nonconformist a reușit să atragă un public nou spre muzica clasică, susținând peste 100 de concerte în locații neconvenționale din România, Germania și Elveția, în cadrul celor două proiecte pe care le-a fondat – Klassik Mittendrin și Classic Unlimited. A locuit timp de 20 de ani în Freiburg, Germania, unde a absolvit programul de solistică (Solistenausbildung) al Musikhochschule Freiburg, un titlu deosebit de prestigios, pe care l-a dobândit în 2007, ca bursier al Fundației Alfred Toepfer. De-a lungul carierei concertistice a susținut numeroase concerte solo, de muzică de cameră și cu orchestra în Germania, Elveția și România. Odată cu fondarea turneului Classic Unlimited și revenirea sa în Cluj-Napoca a început să colaboreze cu compozitorii români din cadrul Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj Napoca, piesele acestora fiind nelipsite din repertoriile sale din ultimii șapte ani. În 2023 a lansat, Classic for Kids, un proiect de educație muzicală pentru copii, părinți și profesori, care își propune să faciliteze interacțiunea cu muzica clasică și cu muzica în general, ca o sursă de creativitate, inspirație și bucurie. Prin proiectele sale încearcă să ducă muzica mai aproape de oameni, chiar și de cei mai puțin obișnuiți cu sălile tradiționale de concerte sau filarmonici, pe de o parte cântând în locuri în care se desfășoară viața de zi cu zi (ateliere, magazine, birouri, etc.) și pe de altă parte povestind în cadrul concertelor despre lucrurile care i-au inspirat pe compozitori să-și scrie capodoperele.

Eveniment muzical așteptat cu interes de melomanii gherleni, obișnuiți deja cu arta instrumentistului Bogdan Vaida.

Szekely Csaba

sponsor_cultura

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Universitatea Tehnică oferă studenţilor peste 4.900 de locuri de cazare la cămin

2500 de pacienți pe listele de așteptare la Institutul de Transplant Renal

Cluj: Restricții privind donarea de de sânge din cauza virusului West Nile

Câți din absolvenții clujeni de liceu 2024 studiază acasă și câți în străinătate

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.