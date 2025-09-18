DIVERSE

Comunicat privind demararea proiectului ”Digitalizarea Aerocenter SRL”

18 septembrie 20250 commentarii

 

S.C. AEROCENTER S.R.L. anunță începerea proiectului de investiție cu titlul “DIGITALIZAREA AEROCENTER SRL”.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C9 – SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INVOARE, Investiția I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT.

Titlu apel: PNRR/2022/C9/MIPE/I3/DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE

Cod proiect: 2322

Durata proiectului este de 10 luni:

        Data începere: Martie 2025

        Dată finalizare: Decembrie 2025

Valoarea totală a proiectului este de 244.402,93, iar valoarea totală eligiblă a proiectului este de 202.880,61, din care: valoarea asistenței financiare nerambursabile de 182.592,53, valoarea cofinanțării de 20.288,08

Obiectiv general: Digitalizarea activității principale a societății, aferentă codului CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică, prin achiziția de echipamente noi și performante, în vederea creșterii competitivității și atractivității acesteia. Activitatea se desfășoară la punctul de lucru din Regiunea Nord-Vest, Municipiul Cluj-Napoca, Piața Timotei Cipariu nr. 9, ap. 69/2, județul Cluj, România.

Descrierea activităților ce se vor realiza:

–  cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;

– cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;

– cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;

– cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

– cheltuieli cu serviciile de auditare tehnică IT/ elaborare raport tehnic IT;

– cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată)

Date de contact

Persoană de contact: Kollar Adina

Email: adina@aerocenter.ro

Telefon: 0740095299

 

