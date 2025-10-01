DIVERSE

Comunicat de presă – Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Cluj-Napoca

1 octombrie 20250 commentarii

Comunicat de presă

Cluj-Napoca, 23 septembrie 2025

Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Cluj-Napoca a început implementarea proiectului “Lumina din Deal. Patrimoniu viu și dialog cultural în prima Biserică Ortodoxă a Clujului”, finanțat prin programul Timbrul Monumentelor Istorice, derulat de Institutul Național al Patrimoniului.
Proiectul urmărește să activeze multiplele valori (istorice, memoriale, arhitecturale, spirituale și comunitare) ale monumentului, conectând diverse categorii de public (enoriași, turiști români și străini, copii, persoane nereligioase dar interesate de cultură și patrimoniu) cu patrimoniul său, pentru a transforma biserica într-un pol de dialog intercultural și cunoaștere participativă.
La nivel național, proiectul reafirmă importanța Bisericii Ortodoxe Române ca parte integrantă a istoriei moderne a României, având în vedere faptul că edificiul marchează un moment istoric – recunoașterea oficială a cultului ortodox într-un oraș multietnic și multiconfesional. De asemenea, contribuie la consolidarea identității culturale naționale prin evidențierea unei instituții religioase ca simbol al luptei pentru afirmare spirituală, educațională și socială a românilor din Transilvania în secolul XIX.
La nivel județean (Cluj), proiectul consolidează patrimoniul ortodox clujean, evidențiind o etapă esențială în dezvoltarea urbană și confesională a orașului în context transilvănean, diversifică oferta cultural-turistică a județului prin includerea unui obiectiv istoric mai puțin cunoscut în circuite tematice și educative adaptate publicului larg și, în egală măsură, contribuie la dezvoltarea sustenabilă a turismului religios și cultural în Cluj, printr-o abordare care respectă autenticitatea și istoria multiseculară a orașului.
La nivel local, proiectul reintegrează biserica în viața comunitară nu doar ca spațiu de cult, ci și ca spațiu de memorie colectivă, educație informală și identitate urbană, promovând coeziunea socială, invitând la dialog locuitorii Clujului, turiștii și vizitatorii din alte confesiuni printr-o interpretare accesibilă, creativă și contemporană.
Acest proiect poate constitui un model replicabil de interpretare a patrimoniului religios într-un cadru laic și turistic, în acord cu politicile de valorizare a patrimoniului național.

Parteneri: Proiectul este derulat în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj
Napoca și Muzeul Unirii din Alba-Iulia.
Perioada de implementare: 09/2025 – 09/2026
Valoarea finanțării nerambursabile: 247.500 lei

Date de contact:
Pr. Cristian BACIU
Preot paroh Biserica Ortodoxă Sfânta Treime
Telefon: 0743 075 672
E-mail: csmbaciu@yahoo.com

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Incendiu la Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”. 630 de elevi evacuați

Se împlinesc 39 de ani de când dragul nostru Lt.col. TASNADI CAROL nu mai este printre noi

Necrolog – Cardinal Lucian Mureșan

Norwegian lansează zboruri directe Cluj – Copenhaga din vara anului 2026

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.