Complot. România şi Ucraina dezmint acuzaţiile Moscovei

12 noiembrie 20250 commentarii

AFP

Bucureştiul şi Kievul au dezminţit marţi acuzaţiile Moscovei, care susţine că Ucraina şi aliatul său britanic ar fi încercat să deturneze spre România un avion de vânătoare rus echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal.

Rusia, care a lansat o ofensivă la scară mare contra Ucrainei în februarie 2022, acuză regulat Kievul şi aliaţii europeni ai acestuia că îi atacă interesele pe teritoriul său, cel mai adesea fără a furniza dovezi pentru aceste acuzaţii.

Marţi dimineaţa, Serviciul federal rus de securitate (FSB) a afirmat că a zădărnicit o „operaţiune a Serviciilor de Informaţii ale Ministerului de Apărare ucrainean şi a tutorilor lor britanici menită să deturneze spre o ţară străină un avion de vânătoare MiG-31 al forţelor armate ruse, purtător de rachetă hipersonică Kinjal”.

Centrul ucrainean de luptă contra dezinformării, un organism al Consiliului de Securitate şi de Apărare al Ucrainei, a calificat marţi aceste acuzaţii drept „propagandă”.

„Difuzarea unor asemenea acuzaţii mincinoase este o tactică tipică a serviciilor de informaţii ruse”, a declarat centrul ucrainean pe reţelele sociale.

Potrivit FSB, avionul ar fi urmat apoi să fie îndreptat spre baza aeriană militară a NATO de lângă Constanţa, în România, situată pe malul Mării Negre, unde aparatul ar fi putut apoi să fie „doborât” de sistemele de apărare antiaeriene, a mai explicat FSB.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe român, Andrei Ţărnea, a calificat aceste acuzaţii drept „inventate” şi le-a comparat cu un „roman de spionaj sovietic”, într-un mesaj postat marţi pe platforma socială X, scrie AFP.

„Ce e real însă este agresiunea rusa şi sunt provocările ruseşti pe care aceste poveşti cu avioane şi spioni încearcă sa le acopere’, a adăugat purtătorul de cuvânt al MAE.

Într-un video al FSB difuzat de televiziunea rusă, o persoană cu faţa blurată, prezentată drept unul dintre piloţii abordaţi, afirmă că i s-a propus printr-un email de către Serviciile de Informaţii ucrainene să îl „ucidă” pe comandantul avionului, înainte de a deturna aparatul, în schimbul a trei milioane de dolari şi acordării „cetăţeniei unei ţări occidentale”.

Drept „ripostă la această provocare”, forţele ruse au efectuat lovituri cu rachete Kinjal asupra unui centru de informaţii al armatei ucrainene la Brovarî, în suburbia Kievului, şi o bază aeriană la Starokostiantiniv în regiunea Hmelniţk, potrivit FSB, citat de agenţia de presă TASS.

Acest anunţ intervine în timp ce Rusia, ale cărei forţe sunt mai numeroase şi mai bine echipate, continuă să avanseze în estul Ucrainei şi în special în regiunea Doneţk, unde se concentrează cea mai mare parte a luptelor.

Eforturile diplomatice angajate de preşedintele american Donald Trump pentru a pune capăt acestui cel mai sângeros conflict din Europa după Al Doilea Război Mondial se află într-un punct mort.

