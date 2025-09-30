EDUCAȚIE

Cojocna, cuprinsă în traseul Caravanei Rurale Bucurie în Mișcare 2025

30 septembrie 2025

Proiectul se desfășoară în perioada 1 octombrie – 4 noiembrie 2025 și traversează cincispreece sate și comune din România. Caravana Rurală pornește de la Cojocna în data de 1 octombrie 2025, cei mici și mari deopotrivă sunt așteptați la mișcare între orele 11:00 – 15:00 în curtea Școlii Gimnaziale Cojocna.

Programul zilei va cuprinde multiple spații de mișcare, de la zone dedicate sporturilor de tip fotbal, baschet, tenis cu piciorul, volei, badminton, tenis de masă, la zone cu jocuri de precizie, trasee de ștafete și activități pe echipe. În zona de scenă vor avea loc demonstrații ale unor cluburi locale sau zonale, din diverse arii și discipline sportive. Participarea este gratuită. Alături de sponsorul principal al programului, Kaufland România, caravana rurală este organizată cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cojocna. Caravana va da startul miercuri 1 octombrie la Cojocna, Cluj, urmând să parcurgă traseul: 7 octombrie – Silivașu de Câmpie, Bistrița Năsăud; 8 octombrie – Zău de Câmpie, Mureș; 14 octombrie – Săsciori, Alba; 15 octombrie – Vețel, Hunedoara , Alba; 21 octombrie – Orlat, Sibiu; 22 octombrie – Budești, Vâlcea; 28 octombrie – Domnești, Argeș; 29 octombrie – Gura Ocniței, Dâmbovița; 30 octombrie – Măneciu, Prahova; 31 octombrie – Budila, Brașov; 1 noiembrie – Bogdănești, Bacău; 3 noiembrie – Săvinești, Neamț; 4 noiembrie – Sărmaș, Harghita. Caravana Rurală Bucurie în Mișcare este ultimul proiect major din acest an, prin care sunt vizitate cincisprezece localități din tot atâtea județe, iar prin intermediul celor cincisprezece evenimente de o zi, se așteaptă să interacționeze aproximativ 20.000 de copii, tineri și adulți pe tema importanței sportului și a unei vieți sănătoase. Până în prezent, Bucurie în Mișcare a ajutat peste 1 milion de copii, tineri și adulți să experimenteze bucuria sportului individual și organizat, având impact pozitiv pe multiple planuri.

Tia SÎRCA

