Clujul sărbătorește Ziua Inimii pe traseul sănătății

15 septembrie 2025

În data de 27 septembrie, Clujul bate mai tare – pentru inimă, pentru viață. Cluburile Rotary, Rotaract și Interact, împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” și Fundația Română a Inimii organizează, de la ora 11:00, pe malul Someșului, „Promenada Inimilor”, „o sărbătoare a sănătății, a mișcării și a comunității”.

Astfel, traseul pietonal de 1,5 km, de pe malul Someșului – între podul Garibaldi și Podul Rozelor, se transformă într-un spațiu al pașilor care contează, anunță organizatorii evenimentului. „Inaugurat în 2024, acest traseu nu este doar o potecă de plimbare, ci un loc unde orașul și natura se întâlnesc, unde inimile se regăsesc și unde fiecare pas devine un gest de grijă față de propria viață și față de ceilalți. Fiecare pas contează. Mersul pe jos este cea mai simplă și accesibilă formă de mișcare, dar și un gest de iubire pentru propria inimă. Prin „Promenada Inimilor” vrem să creăm un spațiu sigur și prietenos, unde pașii fiecăruia devin simbolul unei inimi mai puternice, al unei minți mai liniștite și al unei vieți mai echilibrate. Este locul în care ne reconectăm cu natura, cu orașul și, mai ales, unii cu alții – pentru că inima, motorul vieții, merită să fie sărbătorită în fiecare zi.”, transmit aceiași organizatori.

Mai mult decât un simplu traseu pietonal, „Promenada Inimilor” 2025 este un spațiu care inspiră speranță, vitalitate și solidaritate: „Aici, fiecare generație poate găsi motivația de a face mișcare și de a adopta un stil de viață sănătos. Prin gesturi simple – o plimbare pe malul Someșului, un zâmbet, un pas împreună – putem construi o comunitate mai unită, mai conștientă și mai puternică. Vă așteptăm sâmbătă, 27 septembrie 2025, de la ora 11:00, pe malul Someșului la Podul Rozelor, să celebrăm împreună Ziua Inimii: prin pași de sănătate, prin zâmbete, prin bucuria de a fi împreună. Iar în anii următori, „Promenada Inimilor” va continua să se întindă în cartierele orașului, ca o invitație deschisă pentru fiecare inimă care vrea să bată mai sănătos, mai unit și mai fericit.”, este mesajul organizatorilor.

