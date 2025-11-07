SOCIAL

Clujul, pe locul doi la nivel național în privința părinților care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului

7 noiembrie 20250 commentarii

În primele nouă luni ale anului 2025, peste 4,9 miliarde de lei au fost plătiți părinților care se află în concediu pentru creșterea copilului, potrivit datelor furnizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). În medie, 152.052 de părinți pe lună au beneficiat de acest sprijin financiar.

Indemnizația pentru creșterea copilului (ICC) se acordă părinților sau reprezentanților legali care își suspendă activitatea profesională pentru a se ocupa de copil și poate fi primit până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Cuantumul lunar variază între 1.651 și 8.500 lei, echivalentul a 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni.

Datele ANPIS arată că, în luna septembrie 2025, cele mai multe cereri pentru ICC s-au înregistrat în marile centre urbane. Bucureștiul ocupă primul loc, cu 18.244 de beneficiari, iar județul Cluj se situează pe poziția a doua, cu 7.849 de părinți care au primit sprijin financiar. Județul Timiș se află pe locul trei, cu 7.074 de beneficiari. La polul opus se află județele Tulcea, Mehedinți și Covasna, cu un număr semnificativ mai mic de beneficiari, sub 1.300 de persoane fiecare.

Indemnizația se acordă la cerere, pe baza unui dosar depus la primăria de domiciliu, iar plata se efectuează prin agențiile teritoriale ANPIS începând cu data de 8 a fiecărei luni pentru luna anterioară. Pentru mai multe informații, cetățenii pot contacta Call Center-ul ANPIS la 021.9309 sau consulta pagina oficială ANPIS.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

La Iulius Mall Cluj, Black Friday vine cu promoţii de până la 70% și premii instant

Oază verde, creată de studenții USAMV, în curtea Muzeului Etnografic al Transilvaniei

Un moment istoric. Noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma

Italieni în vizită la Gherla

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.