Clujul atrage finanțare europeană pentru servicii sociale moderne destinate persoanelor cu adicții

29 septembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj urmează să discute, la ședința ordinară din 30 septembrie, participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) la un proiect european Erasmus+ cu impact direct asupra calității serviciilor sociale oferite persoanelor dependente.

Proiectul, intitulat „Generații fără adicții, construind o comunitate incluzivă”, va fi implementat pe o perioadă de doi ani, în parteneriat cu organizații din Italia și Grecia, având un buget total de 120.000 de euro. Finanțarea, deși modestă raportat la marile programe de infrastructură, aduce beneficii importante la nivel social și economic prin consolidarea capacității profesioniștilor din domeniul tratamentului adicțiilor.

Impact economic și social

Inițiativa vizează formarea a 15 specialiști prin module educaționale de profil, dezvoltarea unui model transnațional de reabilitare și organizarea de schimburi de bune practici între state partenere. În plan economic, rezultatele proiectului pot reduce presiunea asupra sistemului sanitar și pot contribui la reintegrarea în câmpul muncii a persoanelor afectate de dependențe — diminuând astfel costurile sociale indirecte generate de lipsa productivității și de rata crescută a criminalității asociate consumului de substanțe.

„Prin acest demers urmărim nu doar să prevenim unele comportamente, ci și să contribuim la reducerea criminalității asociate traficului și consumului de substanțe. Adicțiile constituie o problemă majoră de sănătate publică, cu impact asupra sănătății și siguranței cetățenilor”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Perspective de dezvoltare

Proiectul Erasmus se înscrie în strategia mai amplă de adaptare a serviciilor sociale la standarde europene și de diversificare a intervențiilor specializate în domeniul adicțiilor. În același timp, creșterea vizibilității și transparenței DGASPC și a partenerilor internaționali poate deschide calea către noi finanțări europene, cu efect multiplicator asupra economiei locale.

Astfel, investițiile în capitalul uman și în servicii sociale moderne nu reprezintă doar un instrument de sprijin pentru persoanele vulnerabile, ci și un vector de stabilitate economică și socială pe termen lung.

 

