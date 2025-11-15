ECONOMIE

Clujul ascunde o specie unică pe planetă: fluturele „Albăstrelul transilvan” trăiește doar în zona Viișoara-Luncani

15 noiembrie 20250 commentarii

Situl Natura 2000 Coasta Lunii, una dintre cele mai spectaculoase zone naturale ale județului Cluj, își confirmă unicitatea prin descoperiri științifice remarcabile: aici trăiesc specii care nu există nicăieri altundeva în lume, precum fluturele „Albăstrelul transilvan”, alături de plante și insecte rare ale habitatelor de stepă. Rezultatele proiectului derulat de UBB și Asociația Enviro Team, prezentate recent la Cluj-Napoca, scot la lumină o biodiversitate excepțională și o lume naturală fragilă, care necesită măsuri urgente și bine fundamentate de conservare.

 

O unică și uimitoare lume a naturii în județul Cluj

Zilele trecute la Cluj Napoca a avut loc Conferința de închidere a Proiectului „Situl Natura 2000 Coasta Lunii și Rezervația Naturală Dealul cu flori”, realizat din fonduri europene prin Programul Național „Infrastructură mare” 2014 – 2020. Conf. univ. dr. Liviu Muntean, unul dintre coordonatorii proiectului, precizează: „Proiectul s-a încheiat cu o oarecare întârziere din cauza modificărilor instituționale și legislative, care s-au proiectat într-o tergiversare a proiectului. Proiectul, care a demarat în anul 2018, a fost gestionat de de Asociația Enviro Team, fondată de un grup de cadre didactice de la UBB Cluj, respectiv Facultatea de Știința și Ingineria Mediului. Prin sesiunea de astăzi, în care se prezintă public rezultatele acestui demers, proiectul se finalizează. La acest proiect s-au alocat peste 4,3 milioane de lei, din care 3,5 milioane lei nerambursabili.

Sute de hectare de un interes științific deosebit

Proiectul a vizat o serie de studii referitoare la îmbunătățirea stării și calității unor arii naturale protejate din județul Cluj și la limita dintre județele Cluj și Mureș, mai precis zona „Coasta lunii”, un sit natural de importanță comunitară, care face parte din rețeaua ecologică de arii protejare „Natura 2000”, cu proiecție în arealul Uniunii Europene. Unul dintre scopurile proiectului „Coasta Lunii”, care studiază flora și fauna de pe 670 de hectare, a fost îmbunătățirea cunoștințelor despre speciile și habitatele de interes conservativ. În cadrul ariei protejate „Coasta Lunii”, în partea centrală, există o doua arie protejată, de dimensiuni mai mici, numiră generic „Dealul cu fluturi”, care ocupă 20 de hectare. Arealul integral al studiului pornește, sub forma unei fâșii de dimenisuni variabile, de la marginea localității Viișoara până la intrarea în comuna Luncani și, în mare, urmărește malul Arieșului.

Albăstrelul transilvan” – o bijuterie cu aripi

Coasta Lunii” conservă mai multe specii de amfibieni, de fluturi, dintre care o specie de fluture unicat mondial – „Albăstrelul transilvan” – iar în zona florei „Varza tătărească”, plantă comestibilă. Habitatele întâlnite aici sunt de stepă, mai uscate, care au permis colonizarea cu diverse specii de insecte.

Specii, stări de conservare, amenințări

Conf. univ. dr. Liviu Muntean spune că studiul a vizat în primul rând cunoașterea zonei la nivel de detaliu. „Cunoaștera a inclus toate componentele de mediu: abiotice, biotice, antropice. Am reușit să identificăm speciile și starea lor de conservare. A contat mult faptul că am reușit să constatăm care sunt factorii de presiune și de amenințare antropici la adresa speciilor și habitatelor. Pe măsură ce grupurile de experți, au identificat aceste lucruri, s-au făcut propuneri de conservare și îmbunătățire ale acestor habitate și specii. Iar elementul de grautate al proiectului „Coasta lunii” îl constituie elaborarea Planului de management integrat al ariilor naturale protejate. În cursul acestui an a fost publicat prin hotărâre de guvern și transmis forurilor de resort din cadrul Uniunii Europene. Iar după această fază legislativă, urmează ceea ce a facem aici, la Cluj Napoca, conferința publică de închidere a proiectului”.

Sprijinul comunităților locale

Conf. univ. dr. Muntean precizează că în momentul când se va înregistra un alt exercițiu de finanțare pe componenta „Diversitate de mediu” vor fi implementate toate măsurile de conservare incluse în planul de management. „Vreau să precizez că la proiect au participat, sub coordonarea Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene, prin Direcția Regională Infrastructură de la Cluj Napoca, grupuri de experți din universități și companii de consultanță. Prin consiliile locale și primării, proiectul a fost supus dezbaterii publice în localitățile Luna, Luncani, Viișoara și, evident, Cluj Napoca. Am avut sprijinul acestora. De asemenea au participat la dezbateri unele ONG-uri, asociații obștești și chiar persoane fizice interesate de subiect” menționează universitarul.

O faună unică și diversă

La rându-i, lector univ. dr. Vlad Măcicășan, președintele Asociației „Enviro Team”, menționează: „ Ceea ce am descoperit în habitatele de la „Coasta Lunii” are o valoare științifică și de mediu deosebită. Este vorba de un habitat de pajiști uscate și semiuscate care se dezvoltă pe versanții însoriți, în care domină speciile de Stipa sp.(colilie) și Fetusca sp. (păiuș). În aceste pajiști apare specia prioritară Crambe tataria (târtanul) precum și alte specii endemice. Salvia nutans sau jaleșul cârn este o specie frecventă în aceste habitate, dar de ea depinde existența speciei de fluture „Albăstrelul transilvan” care trăiește doar aici. Tot aici găsim fluturele Cuculita mixta, care depinde de planta gazdă Aster linosyris, tipică zonelor aride. Zboară în lunile mai – iunie. De asemnea în arealul studiat găsim Bombina – bombina sau buhaiul de baltă cu burtă roșie, broască de talie mică, de culoare neagră, cu pete albe și roșii. Aici se dezvoltă și Gortyna borelii lunata, fluture din familia Noctuidae, ale cărui larve se dezvoltă în rădăcina și tulpina speciilor de Paucedanum. Dar o adevărată revelație o dă Pseudophilotes bavius sau fluturele „Albăstrelul transilvan”, care apare doar în acest areal”.

Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Beniamin Pascu

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Cele mai aglomerate drumuri din județul Cluj

ANAF își intensifică controalele

Ministrul Energiei: Nu se justifică creșterea prețului la carburanți!

Program național de sănătate neonatală cu debut în Cluj

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.