Clujean, arestat pentru viol. Mai multe femei agresate

12 noiembrie 20250 commentarii

Polițiștii clujeni au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 35 de ani, din Cluj-Napoca, pentru săvârșirea infracțiunilor de agresiune sexuală, viol și ultraj contra bunelor moravuri, informează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, într-un comunicat de presă.

Citând aceleași surse, în data de 12 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la locuința bărbatului, bănuit de săvârșirea unor infracțiuni contra libertății persoanei și a integrității sexuale. „Cercetările au fost inițiate la data de 1 noiembrie 2025, când la Serviciul de Investigații Criminale al I.P.J. Cluj a fost înregistrat un dosar penal privind lipsirea de libertate în mod ilegal, ca urmare a sesizării plecării voluntare a unei femei de 70 de ani din comuna Florești. În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că femeia ar fi fost victima unei infracțiuni de viol. Pe parcursul cercetărilor, în baza colaborării cu Biroul de Investigații Criminale al Poliției municipiului Cluj-Napoca, au fost identificate alte două dosare penale în care erau efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de agresiune sexuală. Analizarea semnalmentelor și coroborarea datelor au condus la stabilirea faptului că toate faptele ar fi fost comise de același bărbat, în vârstă de 35 de ani.”, anunță polițiștii.

De asemenea, din materialul probator administrat rezultă că, la data de 3 ianuarie 2024, în jurul orei 20:30, bărbatul a agresat o femeie de 28 de ani, pe strada Fabricii, atingând-o în zone intime și adresându-i expresii obscene. La data de 30 iunie 2025, în jurul orei 16:30, a urmărit o altă tânără de 25 de ani până în scara unui bloc, unde a pipăit-o pe picioare. La data de 1 noiembrie 2025, în jurul orei 00:30, a ademenit o femeie de 70 de ani, persoana anterior sesizată ca plecată voluntar, într-un parc din Cluj-Napoca, unde a agresat-o sexual, profitând de starea de vulnerabilitate și de incapacitatea acesteia de a-și da consimțământul, potrivit reprezentanților IPJ Cluj.

În urma percheziției, au fost ridicate mai multe probe, printre care mijloace electronice de stocare a datelor informatice și articole vestimentare pe care acesta le-ar fi utilizat în timpul comiterii faptelor. „După finalizarea activităților, bărbatul a fost condus la sediul I.P.J. Cluj – Serviciul de Investigații Criminale pentru continuarea demersurilor judiciare. În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a acestuia, pentru săvârșirea infracțiunilor de agresiune sexuală, viol și ultraj contra bunelor moravuri. În cursul zilei de 13 noiembrie 2025, bărbatul urmează să fie prezentat procurorului de supraveghere, în vederea sesizării instanței cu propunerea de arestare preventivă.”, mai arată polițiștii clujeni.

