Cluj4Home: Zece noi locuințe pentru relocarea familiilor din Pata-Rât

24 septembrie 20250 commentarii

Zona Metropolitană Cluj (ZMC) a lansat oficial proiectul Cluj4Home, prin care cel puțin zece locuințe de pe piața imobiliară vor fi achiziționate și puse la dispoziția familiilor din comunitatea marginalizată Pata-Rât. Inițiativa, finanțată din bugetul municipiului Cluj-Napoca, marchează un nou pas în procesul de incluziune socială și sprijin acordat persoanelor defavorizate.

Proiectul beneficiază de o alocare de cinci milioane de lei de la bugetul local, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 584/2025. Din aceste fonduri vor fi cumpărate minimum zece unități locative, amplasate atât în municipiu, cât și în localitățile din Zona Metropolitană Cluj.

Un element important al proiectului este atenția specială acordată vârstnicilor din Pata-Rât: cinci dintre locuințele achiziționate vor fi destinate seniorilor, categorie considerată cu risc ridicat de excluziune socială.

Implementarea Cluj4Home se va desfășura în perioada septembrie – decembrie 2025, având o durată de patru luni.

Interes crescut încă din prima zi

Lansarea proiectului a stârnit un interes major în comunitate. În prima zi de depunere a dosarelor, linia telefonică de asistență a ZMC a înregistrat peste 100 de apeluri, iar mai multe familii s-au prezentat direct la sediul instituției pentru a solicita informații suplimentare.

Perioada de depunere a dosarelor se va încheia pe 3 octombrie 2025, timp în care echipa ZMC oferă sprijin celor interesați. Pentru a facilita accesul la informație, reprezentanții Zonei Metropolitane au vizitat săptămâna trecută fiecare gospodărie din Pata-Rât, distribuind pliante și explicând care sunt documentele necesare.

Continuitate în politicile de incluziune

Cluj4Home nu este un demers izolat, ci continuă o serie de proiecte implementate în ultimul deceniu pentru sprijinirea comunității din Pata-Rât, precum Pata 1, Pata 2 și INFIELD.

Rezultatele obținute până acum sunt semnificative: peste 110 familii, însumând mai mult de 500 de persoane, au fost relocate și reintegrate social prin eforturile ZMC și ale partenerilor instituționali.

Reprezentanții Zonei Metropolitane Cluj subliniază că obiectivul principal rămâne crearea unor condiții de trai decente și integrarea durabilă a familiilor defavorizate în comunitate.

„Cluj4Home reprezintă un pas important spre incluziune și solidaritate în comunitatea noastră. Este un proiect prin care nu doar mutăm oameni dintr-o zonă marginalizată, ci le oferim șansa de a începe o viață nouă în locuințe sigure și în medii care să le permită dezvoltarea”, au transmis oficialii ZMC.

HINT

Proiectul se adresează persoanelor cu loc de muncă sau pensionarilor, potrivit listei actelor necesare pentru înscriere. De asemenea, se solicită și un extras de cont bancar pentru toți membrii familiei.

