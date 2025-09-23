SĂNĂTATE

Cluj: Restricții privind donarea de de sânge din cauza virusului West Nile

23 septembrie 20250 commentarii

Centrul de transfuzie sanguină Cluj anunţă că sistează temporar donarea de sânge din cauza infecţiilor raportate cu virusul West Nile.

„Restricţii temporare privind donarea de sânge datorită infecţiilor raportate la nivel Naţional şi European cu virusul West Nile. (…) În judeţul Cluj a fost raportat un caz în localitatea Turda – donatorii cu domiciliul în această localitate pot să se prezinte la donare doar începând cu data de 01.11.2025”, se arată într-o postare pe Facebook a Centrului de transfuzie sanguină Cluj.

Potrivit sursei citate, restricţiile temporare privind donarea de sânge sunt valabile pentru donatorii care au călătorit în ultimele 28 de zile în judeţele/ţările în care au fost raportate cazuri de infecţie cu virusul West Nile şi care nu se pot prezenta la donare timp de 28 de zile de la întoarcere. Donatorii cu domiciliul în judeţele cu risc pot dona doar în centrele judeţene de transfuzii din judeţul de domiciliu.

„Virusul West Nile se transmite prin înţepătura ţânţarilor şi poate fi prezent în sânge chiar şi la persoane fără simptome. Vă mulţumim pentru responsabilitate şi pentru sprijinul oferit siguranţei transfuzionale!”, se mai arată în postarea Centrului de Transfuzie Sanguină Cluj. 

