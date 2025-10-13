ADMINISTRAȚIE

Cluj-Napoca transformă Canalul Morii în parc urban: investiție de peste 9 milioane de euro pentru un nou spațiu verde în cartierul Plopilor

13 octombrie 20250 commentarii

Cluj-Napoca continuă investițiile în infrastructura verde a orașului. Primăria a emis autorizația de construire pentru proiectul „Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii – tronson Parcul Rozelor”, o inițiativă majoră care va transforma o zonă parțial nevalorificată într-un spațiu public modern, accesibil și sustenabil.

Valoarea totală a investiției este de peste 9 milioane de euro (TVA inclus), din care 5,2 milioane euro provin din fonduri europene prin Programul Regional Nord-Vest, iar 3,8 milioane euro din bugetul local.Proiectul vizează o suprafață de 32.669 metri pătrați, iar lucrările vor dura 15 luni, dintre care 3 luni vor fi dedicate proiectării și 12 luni execuției propriu-zise.

Investiția vizează plantarea a 251 de arbori noi, extinderea suprafețelor pietonale și de recreere de la 1.734 mp la 7.945 mp; amenajarea de zone verzi, locuri de joacă pentru copii și spații de fitness în aer liber; instalarea de mobilier urban modern: bănci, pergole, coșuri de gunoi, iluminat ambiental; crearea unei infrastructuri pentru biciclete: piste dedicate și 116 locuri de parcare pentru biciclete; 21 de puncte de încărcare pentru trotinete și biciclete electrice

Obiectivul principal al proiectului este crearea unui traseu verde coerent care să conecteze Parcul Rozelor, Canalul Morii și cartierul Plopilor. Astfel, se reactivează o zonă cu potențial urban ridicat, iar locuitorii vor beneficia de un nou spațiu de calitate, gândit atât pentru relaxare, cât și pentru mobilitate urbană sustenabilă.

„Clujul continuă să se dezvolte pentru oameni și natură”, a transmis primarul Emil Boc.

Proiectul este parte din strategia municipalității de a transforma culoarele de apă din oraș în axe verzi, pietonale și velo, care conectează cartierele și spațiile verzi majore. Prin această investiție, Cluj-Napoca își consolidează poziția de oraș model în materie de dezvoltare urbană sustenabilă în România.

