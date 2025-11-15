EVENIMENT

Cluj-Napoca se aliniază crizei. Mai puțini bani pentru evenimentele din 1 Decembrie și Revelion

15 noiembrie 2025

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca urmează să aprobe alocarea sumei de 650.000 de lei de la bugetul local pe anul 2025, destinată organizării evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României – 1 Decembrie și Revelionului 2026. Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul municipiului. 


Inițial, a existat o propunere pentru o sumă mai mare, dar ca urmare a consultărilor dintre Primarul Emil Boc și liderii de grup din Consiliul Local, s-a convenit diminuarea bugetului alocat. Bugetul aprobat în 2024 pentru aceleași evenimente a fost de 950.000 de lei, ceea ce înseamnă că suma alocată în 2025 este diminuată cu 300.000 de lei față de anul precedent.
În ciuda reducerii, Primăria își propune să mențină calitatea înaltă a manifestărilor și va continua colaborarea cu parteneri și sponsori, inclusiv prin implicarea mai activă a comunității, pentru a suplimenta fondurile.


Suma de 650.000 de lei este defalcată pe următoarele categorii de cheltuieli:  pestațiile artiștilor (onorarii, transport, cazare, masă)-320.000 lei; sonorizare și ecrane LED: 100.000 lei; spectacole de drone: 100.000 lei; spectacole de lumini sincronizate pe o coloană sonoră: 75.000 lei; iluminat arhitectural: 50.000 lei; promovarea evenimentelor: 5.000 lei.


Evenimentele de 1 Decembrie vor avea loc în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, scopul fiind de a oferi clujenilor și vizitatorilor o experiență autentică, ce readuce la viață atmosfera istorică premergătoare Marii Uniri de la 1918.
Spectacolul de Revelion va fi organizat în Piața Unirii, marcând trecerea dintre ani printr-un program artistic menit să adune comunitatea locală într-o atmosferă de sărbătoare.

