ECONOMIE

Cluj Napoca: prețurile pe piața imobiliară se stabilizează

4 noiembrie 20250 commentarii

Preţurile locuinţelor se stabilizează în marile oraşe din ţară, după creşteri susţinute înregistrate în ultimele luni, excepţie făcând doar Oradea unde, pe fondul ofertei disponibile în piaţă, pe parcursul lunii octombrie au putut fi observate unele scăderi la nivelul preţurilor, conform indicelui imobiliare.ro. „În ultimii ani, am traversat o perioadă de creştere anuală importantă, de peste 15% pe an, a preţurilor apartamentelor. Iată că intrăm în prezent într-o etapă de stabilizare determinată de măsurile fiscale şi reaşezarea aşteptărilor de ambele părţi – cumpărători şi vânzători. Ne aşteptăm ca această perioadă să se menţină pe termen scurt, după care să reintrăm gradual pe un trend de creştere, România menţinându-se ca una din ţările europene în care apartamentele rămân accesibile”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, citat într-un comunicat al companiei.

Potrivit indicelui, preţul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele puse în vânzare în Cluj-Napoca a ajuns, în luna octombrie, la 3.181 euro/mp util şi este, în momentul de faţă cu 65% mai mare decât media naţională. Diferenţele dintre apartamentele noi şi cele vechi încep să se restrângă pe piaţa rezidenţială din Cluj-Napoca. Dacă pentru a achiziţiona o locuinţă într-un bloc finalizat în ultimii cinci ani un cumpărător trebuie să plătească, în medie, 3.205 euro/mp util, pentru o proprietate situată într-un imobil vechi acesta trebuie să achite 3.180 euro/mp util.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

AROBS își accelerează strategia de extindere: a treia achiziție din 2025, preluarea Gess Engineering din Sibiu

Scădere a înmatriculărilor la autoturismele noi

Fiecare generație economisește pentru ceva anume

Sistemul bancar – Acord încheiat între BT și BID

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.