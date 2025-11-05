DIVERSE

Cluj-Napoca. Prețul apartamentelor vechi se apropie de al celor noi

5 noiembrie 20250 commentarii

Preţurile locuinţelor se stabilizează în marile oraşe din ţară, după creşteri susţinute înregistrate în ultimele luni, excepţie făcând doar Oradea unde, pe fondul ofertei disponibile în piaţă, pe parcursul lunii octombrie au putut fi observate unele scăderi la nivelul preţurilor, conform indicelui imobiliare.ro.

Potrivit indicelui, diferenţele dintre apartamentele noi şi cele vechi încep să se restrângă pe piaţa rezidenţială din Cluj-Napoca. Dacă pentru a achiziţiona o locuinţă într-un bloc finalizat în ultimii cinci ani un cumpărător trebuie să plătească, în medie, 3.205 euro/mp util, pentru o proprietate situată într-un imobil vechi acesta trebuie să achite 3.180 euro/mp util.

