ADMINISTRAȚIE

Cluj-Napoca continuă investițiile în confortul călătorilor cu transportul public

22 septembrie 20250 commentarii

Municipalitatea clujeană continuă investițiile în infrastructura transportului public. Primarul Emil Boc a anunțat că până la finalul anului 2025, Cluj-Napoca va avea peste 350 de stații de transport public acoperite, moderne și adaptate cerințelor unui oraș european.

În prezent, orașul are 197 de copertine instalate în stațiile de autobuz, troleibuz și tramvai, iar alte 60 vor fi montate până la sfârșitul anului 2025. Începând cu 2026, se preconizează montarea a încă 100 de copertine, în special în cartierele orașului, pentru a extinde rețeaua de stații modernizate.

Copertinele sunt dotate cu elemente moderne de confort urban: bănci, iluminat public eficient, protecție împotriva intemperiilor, panouri informative, iar unele stații includ și sisteme de afișaj electronic în timp real privind circulația mijloacelor de transport.

Acțiunea face parte din strategia administrației locale de a încuraja mobilitatea urbană sustenabilă, în paralel cu investițiile în autobuze electrice, troleibuze noi și extinderea pistelor pentru biciclete. Cluj-Napoca își consolidează astfel poziția de lider în domeniul transportului public din România.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Mobilitate urbană pe cea mai aglomerată stradă din Gherla

Verdele de pe harta municipiului Cluj-Napoca

Cimitirul Central interzis: Ministerul Culturii vrea să clasifice alte 417 morminte din Cluj, majoritatea maghiare

Consiliul Județean a finalizat sensul giratoriu din zona Cheile Turzii

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.