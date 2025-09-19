ADMINISTRAȚIE

Clădirile istorice din centrul Clujului își recapătă strălucirea

19 septembrie 20250 commentarii

Peste 1000 de fațade revitalizate din 2016

Centrul istoric al Clujului primește o nouă viață, printr-un proiect amplu de refațadizare demarat de Primăria municipiului în 2016. Peste 1000 de fațade au fost deja reabilitate, contribuind la protejarea monumentelor istorice, creșterea calității arhitecturale și prevenirea riscurilor asociate clădirilor degradate.

Proiectul funcționează printr-un inventar realizat de echipa Primăriei, care identifică clădirile cu grad ridicat de degradare. Proprietarii sunt notificați și au la dispoziție un an pentru a începe lucrările de reabilitare. Conform legislației, refuzul de a reabilita fațadele poate atrage supraimpozitări între 100% și 500%.

În 2025, au fost finalizate lucrările de refațadizare pentru 21 de clădiri, iar alte 53 de imobile sunt în curs de reabilitare. Printre acestea se numără repere importante precum Biserica Franciscană din Piața Muzeului, clădiri de pe străzile Regele Ferdinand, Iuliu Maniu, Napoca și Avram Iancu.

De-a lungul anilor, printre clădirile cele mai cunoscute reabilitate se numără imobile de pe Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii, strada Napoca – inclusiv Hotelul Continental și Muzeul Farmaciei – precum și clădiri de pe Eroilor, Moților, Mihail Kogălniceanu, Universității și Horea.

Primarul Emil Boc subliniază că centrul istoric reprezintă „inima orașului nostru”, locul în care se regăsesc tradiția, patrimoniul și identitatea orașului. ”Prin întreținerea și protejarea clădirilor monumentale, Clujul își consolidează imaginea de oraș european, modern și responsabil, respectând în același timp normele de protecție a patrimoniului istoric”, a transmis primarul.

