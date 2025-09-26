Actualitate

Clădirea principală a Bibliotecii Centrale Universitare, închisă din cauza lucrărilor de reabilitare. Unde pot studia studenții

26 septembrie 2025

Clădirea principală a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, aflată pe strada Clinicilor nr. 2 este închisă publicului din cauza lucrărilor de reabilitare care au loc în acest moment. Anunțul a fost făcut joi, 25 septembrie 202, pe pagina de facebook a instituției de către reprezentanții acesteia.

În clădirea centrală a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (situată pe strada Clinicilor nr. 2) continuă lucrările de reabilitare energetică, motiv pentru care biblioteca este închisă în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2025. Știm cât de important este accesul la resursele bibliotecii pentru activitatea academică și de cercetare și ne dorim funcționarea la normele moderne cât mai curând posibil”, au transmis reprezentanții Bibliotecii. Aceștia asigură că, în această perioadă, toate bibliotecile filiale de pe lângă facultățile din Universitatea Babeș-Bolyai vor funcționa după orar normal/de sesiune, asigurând condiții de studiu și cercetare. De asemenea, în anul universitar 2025-2026, aceiași reprezentanți informează că eliberarea permiselor de bibliotecă în format fizic se va realiza la următoarele biblioteci filiale: Biblioteca de Istorie Modernă, Biblioteca Facultății de Litere și la Biblioteca de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. În toate cele trei locații se eliberează permise pentru toate categoriile de utilizatori. Pe perioada desfășurării lucrărilor de reabilitare energetică nu va fi afectată înscrierea online. Aceasta va continua să funcționeze fără întreruperi. Detaliile cu informațiile necesare pot fi accesate aici: https://www.bcucluj.ro/node/604.

Tia SÎRCA

