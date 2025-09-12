EXTERNE

Circa o sută de organizaţii de presă îi cer preşedintelui Trump să nu restrângă vizele SUA pentru jurnalişti

12 septembrie 2025

 

Circa o sută de organizaţii de presă i-au cerut joi preşedintelui american Donald Trump să nu restrângă vizele acordate de SUA jurnaliştilor, informează AFP.

Semnatarii unei scrisori către liderul de la Casa Albă apreciază că scurtarea duratei vizelor „ar reduce cantitatea şi calitatea acoperirii” actualităţii din Statele Unite, ceea ce „ar dăuna poziţiei mondiale a Americii, în loc să o întărească”.

La sfârşitul lui august, guvernul condus de Trump a propus reducerea duratei vizelor SUA pentru studenţii şi jurnaliştii străini, în contextul restricţionării imigraţiei legale. Ziariştii ar urma să primească vize doar pentru 240 de zile, putând solicita reînnoirea pentru perioade similare; o excepţie ar constitui-o jurnaliştii chinezi, cărora li s-ar elibera vize doar pe 90 de zile. Până acum, reprezentanţii presei primeau vize cu o durată de până la cinci ani.

Reducerea „ar perturba un sistem deja testat” şi „ar crea instabilitate pentru corespondenţi şi familiile acestora”, avertizează organizaţiile semnatare ale scrisorii către Trump. În acelaşi timp, adversarii SUA vor umple golul creat cu relatări conforme cu propriile lor interese, mai degrabă decât cu adevărul.

