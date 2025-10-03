EDUCAȚIE

Cine sunt directorii premiați la Gala Educației 2025

3 octombrie 20250 commentarii

Gala Învățământului Preuniversitar Clujean 2025 a avut loc joi, 2 octombrie 2025, în Sala Auditorium Maximum a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, în cadrul acesteia 51 de directori de unități școlare, din care opt de la școli gimnaziale din mediul rural, au primit diplome de excelență de la inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Marinela Marc, pentru management performant.

La ediția din acest an, la categoria colegii naționale au fost premiați directorii Adrian Magdaș de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca, Alina Monica Bărăian de la Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca, Horațiu Popa-Bota de la Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca , Emilia-Lenuța Andreieș de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca și Emilia Mureșan de la Colegiul Național ”Andrei Mureșanu” Dej.

La categoria licee teoretice au primit diplome de excelență directorii Adina Claudia Turcu de la Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca, Monica-Laura Ungurean de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca; Simona Raluca Dobrescu de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca, Marinela-Violeta Zamfir de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca, Judit-Monica Bereș de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca, Ana- Maria Baciu de la Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca, Schuller Hajnal de la Liceul Teoretic „Báthory István” Cluj-Napoca, Anamaria Cosmina Forț de la Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla, Anamaria Terezia Ceteraș-Mătieș de la Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej, Daniela Cristina Popa de la Liceul Teoretic „ Pavel Dan”Câmpia Turzii, Ramona Ionela Mureșan de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca și Horea Dorin Matiș de la Liceul Teoretic„Octavian Goga”Huedin.

La categoria licee și colegii vocaționale au fost răsplătiți directorii Petru Dacian Cesa-Goje – Colegiul De Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca, Mariana Pintilie – Liceul De Coregrafie Și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj-Napoca, Florin-Alin Covaciu – Liceul Cu Program Sportiv Cluj-Napoca, Liviu Vidican Manci – Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” Cluj-Napoca, Flore Drăgan – Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca, Marta Popa – Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca, RaduVas – Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca și Simona Georgiana Gruian – Liceul Greco-Catolic „ Inochentie Micu” Cluj-Napoca.

La categoria colegii și licee tehnice au fost oferite aceleași diplome de excelență directorilor: Anghel Todea de la Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” Cluj-Napoca, Stanca-Ioana Vescan de la Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj- Napoca, Petronica Pop de la Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca, Angela Doina Roşca de la Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca, Anamaria Mateuț de la Colegiul Tehnic„Anghel Saligny” Cluj-Napoca, Laura Zenuca Lascău de la Liceul Tehnologic„ Someș” Dej, Monica Cherecheș de la Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu”Câmpia Turzii, Gavrilescu Timea Karola de la Colegiul „Emil Negruțiu”Turda și Cristian Dragoș de la Colegiul Tehnic Energetic.

La categoria școli gimnaziale din mediul urban au fost premiați directorii: Adriana Stela Ochian – Școala Gimnazială „George Coșbuc” Dej, Diana-Nicoleta Mureșan- Școala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-Napoca, Paula Ioana Balica – Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca, Carmen Luminița Prigoană Școala Gimnazială „Ion Creangă” Cluj-Napoca, Carmen-Rodica Stănescu – Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Darius Alexandru Chiș – Școala Gimnazială „Octavian Goga” Cluj-Napoca, Șoimița Mirela Komives – Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Cluj-Napoca, Gianina Silvia Matei – Școala Gimnazială „Teodor Murășanu” Turda, Liliana Pop – Școala Gimnazială nr. 1 Gherla.

La categoria școli gimnaziale din mediul rural, s-au distins directorii: Gligor Hagău de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Baciu, com. Baciu, Mădălin-Gheorghe-Lucian Trohonel de la Școala Gimnazială „George Barițiu” Jucu se Sus, com. Jucu, Lucreția Presecan de la Școala Gimnazială „Mircea Luca” com. Băișoara, Mircea Dan Sabău de la Școala Gimnazială „Ștefan Micle” com. Feleacu, Crina Ioana Georgiu de la Școala Gimnazială Chiuiești, com. Chiuiești, Elena-Mariana Mîrza de la Școala Gimnazială Țaga, Com. Țaga, Monica Matiș de la Școala Gimnazială Răchițele, com. Mărgău, Ștefan Antal de la Școala Gimnazială Kos Karoly” com. Izvoru Crișului.

