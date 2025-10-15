SPORT

Chipciu a scris istorie pentru U Cluj în meciul naționalei cu Austria!

15 octombrie 20250 commentarii

Titular în victoria cu Austria de duminică seara, căpitanul lui U Cluj, Alexandru Chipciu, a bifat toate cele 90 de minute și a devenit, astfel, primul jucător al clujenilor integralist într-un meci oficial al României după 53 de ani. Atunci, pe 29 octombrie 1972, Dan Anca reprezenta „Șepcile roșii” sub tricolor la o partidă cu Albania (2-0) din preliminariile Mondialului din 1974.

După 14 ani la echipa națională, partida cu Austria a fost cea cu numărul 50 sub tricolor pentru Chipciu, al 28-lea fotbalist al Universității care a evoluat cel puțin un meci la prima reprezentativă a României din 1922 și până în prezent.

De la Dan Anca, „partener” în linia de mijloc, la acea victorie cu Albania, cu actualul selecționer, Mircea Lucescu, și până la prezența lui Chipciu pe teren la meciul cu Austria, în doar alte patru partide oficiale ale naționalei s-au regăsit jucători ai Universității: Septimiu Câmpeanu (0-0 cu Ungaria, 1981, din minutul 53), Marius Predatu (2-1 cu Cipru, 1993, din minutul 64), Adrian Cristea (2-2 cu Belarus, 2011, din minutul 28) și tot Alex Chipciu (3-0 cu Cipru, 2024, din minutul 63).

Postolachi decisiv pentru Moldova, Trică gol pentru naționala U21

Virgil Postolachi, de la U Cluj, a fost integralist în duelul dintre Moldova și Estonia din preliminariile CM 2026 a dat o pasă decisivă pentru Bodișteanu, cel care a înscris pentru 1-1 și a adus primul punct al naționalei din această campanie.

De asemenea, Ștefan Lefter și Atanas Trică au făcut parte din naționala U21 a României în meciul cu Cipru, din preliminariile CE. Atacantul Universității a și înscris cu un șut din interiorul careului în minutul 4, iar Lefter a păstrat intactă poarta în victoria cu 2-0 a micilor tricolori.

