China lansează un nou tip de viză pentru talentele din industria tech

2 octombrie 20250 commentarii

China a lansat miercuri un nou tip de viză destinat talentelor străine în sectoarele ştiinţei şi tehnologiei, pe fondul rivalităţii cu Statele Unite la nivel global, transmite AFP.

Metropola Shanghai, hub tehnologic şi financiar, a confirmat, într-un comunicat consultat de AFP, intrarea în vigoare a vizei de tip K, anunţată în luna august.

Viza de tip K a fost introdusă la mai puţin de două săptămâni după anunţul administraţiei americane a preşedintelui Trump privind o taxă de 100.000 de dolari pentru vizele destinate lucrătorilor străini, oamenilor de ştiinţă, inginerilor sau programatorilor care vin să lucreze în Statele Unite.

Spre deosebire de alte tipuri de vize chineze, viza K nu necesită o invitaţie prealabilă din partea unui angajator sau a unei entităţi naţionale, conform mass-media de stat. Aceasta oferă mai multe facilităţi deţinătorilor săi în ceea ce priveşte durata şederii, perioada de valabilitate sau numărul de intrări permise, conform informaţiilor furnizate în august de agenţia de presă Xinhua.

Viza K va fi eliberată tinerilor profesionişti străini deţinători ai unei licenţe sau ai unei diplome superioare cu specializare în ştiinţe, tehnologie, inginerie sau matematică.

„Aceşti profesionişti trebuie să provină de la universităţi sau institute de cercetare naţionale şi internaţionale de renume”, scria marţi un cotidian de stat într-un comentariu care încerca să alunge temerile privind atragerea forţei de muncă slab calificate, în contextul în care deficitul de forţă de muncă calificată în domeniile industriale cheie din China ar fi de aproape 30 de milioane de persoane.

