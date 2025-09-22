SPORT

CFR, sub semnul neputinței: Blestemul fără victorie se prelungește

22 septembrie 20250 commentarii

CFR Cluj a fost ţinută în şah de UTA Arad, 1-1 (0-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal.

Arădenii au fost cei care au deschis scorul, prin autogolul francezului Marcus Coco (50), care a deviat în propria poartă centrarea lui Marinoz Tzionis.

CFR a egalat prin tânărul Lorenzo Biliboc (60), cu un şut din marginea careului.

CFR a ajuns la opt partide consecutive fără victorie în campionat, cinci egaluri şi trei eşecuri.

Antrenorul Andrea Mandorlini nu are nicio victorie în campionat de la preluarea echipei (trei egaluri), câştigând însă returul cu BK Haecken, din Conference League (1-0). La finalul partidei, antrenorul feroviarilor a declarat că „se simte ceva în aer și că deși echipa sa își dorea să câștige așa a fost să fie”. „Trebuia să facem puțin mai mult. Nu am jucat bine în prima repriză, dar în repriza a doua am jucat mai bine. După ce am egalat am avut șansa chiar să câștigăm”, a spus Mandorlini.

UTA are patru egaluri şi un eşec în ultimele cinci etape.

FC CFR 1907 Cluj – AFC UTA Arad 1-1 (0-0), Stadion „Dr. Constantin Rădulescu” – Cluj-Napoca
Au marcat: Lorenzo Biliboc (60), respectiv Marcus Coco (autogol, 50).
Arbitru: Andrei Florin Chivulete; arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu, Andrei Constantinescu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Marius Omuţ (Satu Mare)
Arbitru video: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitru asistent video: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea)
Observatori: Octavian Şovre (Oradea) – CCA, Romolus Gabor (Hunedoara) – LPF

