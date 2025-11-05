INTERNE

CFR promite Cluj-Episcopia Bihor gata în 2027, dar experții sunt sceptici

5 noiembrie 20250 commentarii

Lucrările de modernizare a căii ferate Cluj–Oradea–Episcopia Bihor avansează pe toate cele patru loturi, cu procente de execuție între 15 la sută și 51 la sută, potrivit CFR SA. Compania estimează că șantierul va fi finalizat în 2027, însă Asociația Pro Infrastructură avertizează că ritmul actual nu garantează respectarea termenelor și că „realitatea din teren este departe de promisiunile oficiale”. În teren, mobilizarea este inegală, lucrările complexe din zonele montane avansează lent, iar unele loturi riscă să nu fie gata nici în 2028. (C.C.)

Patru tronsoane, patru constructori internaționali

Proiectul de reabilitare a căii ferate Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor este una dintre cele mai ample investiții feroviare din România, parte a Coridorului IV Pan-European, menită să asigure o legătură rapidă între centrul Transilvaniei și frontiera de vest.

Lucrările sunt împărțite în patru loturi, cu o lungime totală de peste 166 de kilometri, iar valoarea totală a contractelor depășește 7,6 miliarde lei, finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Lotul 1: Cluj-Napoca – Aghireș (30,4 km)

Pe primul tronson, lucrările sunt executate de asocierea Alstom Transport (lider) și Arcada Company, sub numele de Asocierea Railworks. Proiectarea și asistența tehnică sunt asigurate de Asocierea AREX Lider Company – Baicons Impex – 3TI Progetti Italia.

Contractul, semnat la 30 ianuarie 2023, are o valoare de 1,61 miliarde lei, iar termenul de finalizare este august 2026. Potrivit datelor oficiale, lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 48%. Lucrările se concentrează în prezent pe refacerea terasamentelor, lucrări de consolidare a podurilor și modernizarea instalațiilor de semnalizare. Potrivit CFR, șantierul este întins pe mai multe zone, cu mobilizare constantă a constructorului, iar lucrările la noile linii și peroane sunt vizibile în mai multe puncte.

Lotul 2: Aghireș – Poieni (36,5 km)

Al doilea tronson, adjudecat tot de asocierea Alstom–Arcada, se află într-un stadiu similar. Contractul a fost semnat la 25 ianuarie 2023, pentru o valoare de 1,53 miliarde lei, cu termen de finalizare tot august 2026.

CFR SA indică un progres fizic de 51%, însă lucrările se desfășoară în zone cu relief dificil, inclusiv pe secțiuni unde sunt necesare consolidări și lucrări de artă complexe. În derulare sunt lucrări de modernizare a stațiilor Aghireș și Ciucea, reconstrucția pasajelor feroviare și montarea de cabluri pentru viitoarele instalații de semnalizare și telecomunicații.

Lotul 3: Poieni – Aleșd (52,7 km)

Pe tronsonul montan dintre Poieni și Aleșd, lucrările sunt executate de asocierea FCC Construccion (lider) – Gülermak – CNN Altyapi, cu proiectantul EGIS România.

Contractul, în valoare de 2,11 miliarde lei, a fost semnat la 16 ianuarie 2023, iar termenul de finalizare este mai 2027. Progresul fizic raportat de CFR este de 15%, cel mai mic dintre toate cele patru loturi, din cauza complexității terenului și a lucrărilor de infrastructură subterană.

Lotul 3 este cel mai lung și unul dintre cele mai dificile, traversând zone cu relief accidentat și mai multe viaducte importante. Constructorul spaniol FCC Construcción și partenerii turci au început lucrările la poduri, consolidări și tunele. Ritmul este mai lent comparativ cu primele două loturi, însă oficialii CFR estimează o accelerare odată cu finalizarea exproprierilor suplimentare.

Lotul 4: Aleșd – Episcopia Bihor (46,7 km)

Ultimul segment, care leagă Aleșdul de granița cu Ungaria, este realizat de asocierea Webuild – Impresa Pizzarotti – Salcef, cu EGIS România ca proiectant. Contractul, în valoare de 2,41 miliarde lei, a fost semnat la 23 ianuarie 2023, cu termen de finalizare mai 2027.

Stadiul lucrărilor a ajuns la 24%, iar șantierul este în prezent unul dintre cele mai active, fiind prioritar pentru conectarea cu infrastructura feroviară maghiară spre Debrecen.

Acest tronson, care se întinde până la Episcopia Bihor, asigură legătura directă cu rețeaua feroviară maghiară, fiind esențial pentru conectarea României la Coridorul european TEN-T. Pe șantier se lucrează la modernizarea stațiilor Aleșd, Oșorhei și Oradea, precum și la infrastructura care va permite circulația trenurilor transfrontaliere electrificate.

Investiții majore și promisiuni ambițioase

CFR SA afirmă că, odată finalizată modernizarea, viteza maximă de circulație a trenurilor de pasageri va crește la 160 km/h, iar cea pentru trenurile de marfă la 120 km/h.

Proiectul prevede reabilitarea completă a liniei de cale ferată, refacerea a peste 100 de poduri și podețe, modernizarea stațiilor, instalarea sistemului ERTMS de semnalizare europeană și eliminarea trecerilor la nivel cu calea ferată nesigure.

Potrivit CFR, toate lucrările sunt în derulare, iar mobilizarea antreprenorilor este considerată satisfăcătoare, în ciuda provocărilor legate de teren, exproprieri și condițiile meteo.

Primii 66 km (loturile 1 și 2) urmează să fie finalizați până în august 2026, iar restul tronsoanelor (loturile 3 și 4) — până în mai 2027, termen la care întregul traseu de 166 km ar trebui să fie complet modernizat și operațional, primit reprezentanții CFR.

Odată finalizată, linia va constitui una dintre cele mai rapide conexiuni feroviare din România, făcând posibilă o călătorie Cluj–Oradea în mai puțin de două ore și jumătate, față de peste cinci ore în prezent.

Pro Infrastructura: „Mobilizarea e inegală, iar termenele sunt optimiste”

Deși compania de stat anunță că lucrările se află „în grafic”, Asociația Pro Infrastructură privește cu scepticism calendarul oficial.

„Mobilizarea este inegală între tronsoane, iar unele șantiere abia se apropie de 15% execuție reală. Dacă ritmul actual se menține, finalizarea în 2026–2027 este puțin probabilă. Vorbim de o lucrare extrem de complexă, cu zone dificile, viaducte, tuneluri și exproprieri întârziate”, au transmis reprezentanții organizației civice în septembrie.

”Din dronă se vede activitate minimală în vreo 12 locuri. Gara Cluj-Napoca este unul din obiectivele mai întârziate. Titlul de rușinea Clujului în infrastructură îl acordăm, fără surprize, pasajului încă neînceput de la Tăietura Turcului, unde bâlbele CFR și ale primăriei vor da naștere unui nefiresc pasaj peste calea ferată care nu elimină trecerea la nivel de dedesubt. Vai și amar de siguranța cetățenilor, de integrarea urbanistică și funcționalitate”, transmite API într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Tot aici se menționează că Aghireș-Poieni a trecut de 50% în teren, fiind cel mai avansat, dar progresul din ultimele luni e de un singur punct procentual. Linia traversează dealurile Căpușului pe un traseu sinuos, ajunge la cea mai mare altitudine, aproximativ 550 metri în zona tunelului Stana, apoi coboară spre Huedin. ”Activitatea este firavă, vedem doar vreo șapte locuri în care se muncește”, susține API.

Potrivit API, termenul realist pentru finalizarea integrală a liniei ar putea fi 2028 sau chiar 2029, dacă nu apar întârzieri suplimentare legate de relocarea utilităților sau livrarea echipamentelor de semnalizare.

Riscul pierderii de bani europeni

De la Cluj la granița cu Ungaria, șantierul feroviar din nord-vestul României a devenit un test al capacității CFR SA de a duce la capăt un proiect complex, finanțat masiv prin PNRR.

Dacă termenele oficiale vor fi respectate, 2027 ar putea marca finalul uneia dintre cele mai importante modernizări feroviare din ultimii 30 de ani. Dacă nu, linia Cluj–Oradea–Episcopia Bihor riscă să repete scenariul altor investiții întârziate, cu costuri suplimentare și pierderea unei părți din fondurile europene.

Asociația Pro Infrastructură (API) avertizează că, dintre cele patru loturi aflate în modernizare pe linia de cale ferată Cluj–Episcopia Bihor, doar primele două au șanse reale să fie operaționale în termenul estimat de august 2026. „Primele două loturi sunt singurele care ar putea deveni funcționale la termen și să asigure menținerea unei părți din fondurile europene alocate prin PNRR. Însă nici acestea nu vor fi finalizate integral”, precizează API.

Organizația subliniază că electrificarea liniei, obiectivul principal al modernizării, nu va fi gata în 2026. Pentru a justifica absorbția fondurilor europene, trenurile diesel ar putea fi folosite pentru testarea funcționalității, deoarece acestea nu depind de curent electric. Totuși, chiar și acestea necesită centralizarea electronică a traficului pentru a controla aparatele de cale, semnalele și barierele, iar finalizarea acestui sistem la timp nu este sigură.

API atrage atenția că, din experiența monitorizării altor proiecte similare, testele centralizării pot dura mai multe luni, ceea ce ar putea duce la circulație în regim pendulă și la un risc crescut în zona trecerilor la nivel.

HINT

Doi dintre constructorii metroului clujean lucrează și la modernizarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea-Episcopia Bihor. Alstom, la loturile unu și doi, cele mai avansate, și Gülermak, la lotul trei, cel mai întârziat.

 

 

 

HINT

”Titlul de rușinea Clujului în infrastructură îl acordăm, fără surprize, pasajului încă neînceput de la Tăietura Turcului,” Asociația Pro Infrastructură.

 

 

 

