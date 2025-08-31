SPORT

CFR Cluj și FCSB, remiză spectaculoasă în Gruia! Ambele formații rămân în subsolul clasamentului

31 august 20250 commentarii

CFR Cluj și FCSB au terminat nedecis meciul desfășurat duminică seara pe stadionul din Gruia, din etapa a 8-a din SuperLigă. A fost o remiză spectaculoasă, scor 2-2, dar care le menține pe cele două mari rivale în subsolul Ligii I. Feroviarii au deschis scorul prin Djokovic, în minutul 19, dar Tănase a egalat în minutul 40, din penalty, dar Emerllahu și-a dus echipa din nou în avantaj în prelungirile reprizei. Cisotti a reușit golul egalizator în minutul 87, dar FCSB putea tranșa soarta partidei cu un nou penalty în al patrulea minut al prelungirilor, după eliminarea lui Abeid, dar un artificiu al regulamentului a făcut să nu se acorde lovitura de pedeapsă cerută de campioana României!

Echipele de start:

CFR Cluj: Hindrich – Sinyan, Kresic, Ilie, Camora – Emerllahu, Djokovic, Fică – Șfaiț, Munteanu, Korenica
Rezerve: Gal, Micai – Abeid, Gyorgy, Dumbrăvanu, Cordea, Biliboc, Păun, Deac, Postolachi, Nkololo, Badamosi

FCSB: Târnovanu – Graovac, Ngezana, Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut – Toma, Tănase, Cisotti – Thiam
Rezerve: Zima – Crețu, Alibec, Bîrligea, Miculescu, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Radunovic, O.Popescu, Stoian

Louis Munteanu revine printre titularii echipei din Gruia. Suprize mari în formula de start a campioanei: Bîrligea, Olaru, Radunovic și Octavian Popescu sunt doar rezerve la acest meci.

Feroviarii au avut lovitura de start. Munteanu are șansa golului în secunda 38, dar Târnovanu a respins din fața acestuia. Popescu reia cu capul departe de poartă, în min.7. Cisotti reia cu capul la mică distanță de poartă, în min.11. Sinyan trimite și el cu capul, în min.12, dar mingea nu prinde nici de data asta cadrul porții. Fică trimite peste transversală din afara careului, în min.17. Tîrnovanu reia puternic de la distanță, dar Târnovanu se intinde și respinge în corner, în min.18. GOOOOOOL CFR Cluj! DJOKOVIC reia imparabil cu capul în plasă de lângă Chiricheș, în min.19, după cornerul executat excelent de Korenica! 1-0! Djokovic caută vinclul porții, în min.24, dar mingea trece puțin pe lângă. Hindrich scoate excelent din fața lui Cisotti, în min.25. Chiricheș este înlocuit cu Olaru în min.29 de Gigi Becali, după mai multe pase greșite și o vină mare la golul reușit de CFR. VAR verifică un posibil penalty, pentru un henț făcut de Kresic în careu, în min.40. Este penalty! GOL FCSB! TĂNASE înscrie de la 11 metri, în min.43! 1-1! Trei minute suplimentare pentru prima parte a meciului. GOOOOOOL CFR! EMERLLAHU reia cu capul în poarta goală, în min.45+1, după un șut puternic al lui Șfaiț și respins în față de Târnovanu! 2-1! Pauză în Gruia!

Clasicele trei schimbări la pauză făcute la FCSB. A intrat și Bîrligea, la prima confruntare cu fosta sa echipă. Nicio modificare făcută de Andrea Mandorlini. 10.945 de spectatori în tribune la acest meci, cifra oficială. Olaru reia pe colțul lung, în min.50, dar mingea trece alături. Kresic, accidentat, este înlocuit de Abeid, în min.55. Bîrligea iese de pe teren după doar 12 minute, după o accidentare, și este înlocuit de Alibec. Tîrnovanu reține excelent mingea trimisă de Emerllahu din marginea careului mare, în min.65. Munteanu reia spectaculos peste portar și trimite în plasa, în min.66, dar golul este anulat pentru o poziție de offside! Hindrich respinge în corner de la rădăcina barei mingea șutată puternic de Olaru de la 16 metri, în min.70. Dublă schimbare la CFR, în min.78: au ieșit Șfaiț și Emerllahu, au intrat Biliboc și Păun. Șut nu prinde cadrul porții, în min.83. Se verifică un nou penalty pentru FCSB, pentru o ținere în careu asupra lui Alibec. Nu e penalty! GOL FCSB! CISOTTI reia imparabil cu capul în poartă, în min.87, după o centrare perfectă trimisă de Radunovic! 2-2! Ultimele schimbîri la CFR, în min.88: au ieșit Munteanu și Korenica, au intrat Badamosi și Cordea. Șase minute suplimentare pentru acest meci. Abeid este eliminat în min.90+4, după o palmă aplicată lui Radunovic în suprafața de pedeapsă! Nu este și penalty pentru că faza s-a petrecut când mingea nu era încă în joc. Final de meci!

Cu această remiză, ambele formații rămân în subsolul clasamentului, la 14 puncte distanță de liderul Universitatea Vraiova. Etapa viitoare, CFR Cluj va juca în deplasare cu Metaloglobus. Meciul se va disputa sâmbătă, 13 septembrie, de la 21.30

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Handbalul clujean a împlinit 90 de ani!

Galerie foto&video | Gravitația s-a suspendat la Cluj. Două zile de magie pe roți în Parcul Rozelor

Universitatea Cluj învinge la Slobozia

Cluj-Napoca devine în weekend capitala sporturilor extreme

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.