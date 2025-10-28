CFR Cluj s-a distrat cu Slatina în Cupa României, înaintea numirii lui Pancu ca antrenor!

SPORT

În așteptarea instalării lui Daniel Pancu pe banca tehnică, CFR Cluj a câștigat de o manieră categorică primul său meci din actuala ediție a Cupei României. Feroviarii au trecut, în Gruia, cu 4-0 de CSM Slatina, prin reușitele lui Korenica, minutul 23, Badamosi, minutul 35, Păun, minutul 59, și Matei Ilie, în minutul 75, și au luat o serioasă gură de oxigen pentru ceea ce va urma în partidele din SuperLigă, e drept și în fața unui adversar modest ce nu le-a pus niciun fel de probleme.

Echipele de start:

CSM Slatina: Răcășan – Mitran (cpt.), Bărăitaru, Stan, Sima – Mihaiu, Chibsah, Prejmerean, Rodri – Siafa, Lupu
Rezerve: Pricopi – Dragu, Trașcu, Pacionel, Buta, Radu, Năstăsie, Ilie, Oltean

CFR Cluj: Vâlceanu – Camora (cpt.), Abeid, Zouma, Kun – Djokovic, Muhar, Fică, Korenica – Păun, Badamosi
Rezerve: Gal – Ilie, Emerllahu, Perianu, Keita, Biliboc, Șfaiț, Deac, Slimani

CFR Cluj, deținătoarea Cupei, țintește un nou trofeu în acest sezon, singurul obiectiv rămas la îndemână având în vedere parcursul dezastruos din SuperLigă. Adversara vișiniilor este divizionara secundă CSM Slatina, locul 13 din 22 în Liga 2. Meciul se joacă în Gruia, dar este considerat unul în deplasare pentru CFR, arena slătinenilor neavând instalație de nocturnă.

Badamosi reia periculos cu capul, în min.12, dar mingea trece pe lângă poartă. Muhar șutează puternic din afara careului, în min.18, dar balonul trece peste transversală. GOOOOL CFR! KORENICA înscrie la colțul lung, în min.23, din pasa lui Badamosi! 0-1! Răcășan scoate esxcelent la șutul lui Fică de la 20 de metri, în min.27. GOOOOL CFR! BADAMOSI  este angajat excelent în adâncime de Djokovic și reia în plasă, în min.35, cu o reluare spectaculoasă! 0-2! Răcășan respinge greu în corner, în min.45, la reluarea lui Korenica. Pauză în Gruia.

Feroviarii încep și repriza secundă în atac. A intrat Ilie în locul lui Abeid. GOOOOOL CFR! PĂUN înscrie simplu din mijlocul careului, în min.59, după o faza superbă creată de Korenica! 0-3! Șfaiț și Deac intră în joc la CFR, în min.61. au ieșit Camora și Fică. Ilie reia periculos cu capul din corner, în min. 70, Răcășan a respins de sub bară! Intră și Biliboc, în min.71, a ieșit Korenica. GOOOOL CFR! ILIE înscrie cu capul, în min.75, după cornerul executat de Deac! 0-4! Schimbare de portar la CFR, în min.77: Gal în locul lui Vlăsceanu. Final de meci!

În campionat, CFR va juca vineri la București, de la 21.30, contra celor de la Dinamo.

