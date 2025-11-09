SPORT

CFR Cluj, prima victorie în deplasare și prima reușită cu Daniel Pancu pe bancă

9 noiembrie 20250 commentarii

CFR Cluj a câștigat chinuit, scor 1-0 (1-0), meciul cu Unirea Slobozia, disputat duminică la Clinceni, în prima etapă a returului SuperLigii. A fost prima victorie a feroviarilor în deplasare în acest sezon, și prima a lui Daniel Pancu la echipa din Gruia chiar la debut. Golul care a făcut diferența pe tabelă a fost reușit de Cordea, în minutul 41, în rest CFR neavând ocazii mari de a înscrie de-a lungul meciului.

Echipele de start:

Slobozia: Gurău – Dorobanțu, Safranov, Antoche, Șerbănică – Coadă, Hamdiji – Bărbuț, Pop, Papeau – Afalna
Rezerve: Popa, Ibrian, Dinu, Dragu, Toma, Florescu, Deaconu, Purece, Rotund, Dulcea, Torres, Said

CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, Ilie, Camora – Fică, Muhar, Emerllahu – Cordea, Munteanu, Korenica
Rezerve: Gal, Vâlceanu, Abeid, Keita, Djokovic, Perianu, Păun, Biliboc, Deac, Ciubăcan, Badamosi, Slimani

Feroviarii au avut lovitura de start a meciului. Feroviarii au posesia în primul sfert de oră, dar fără ocazii importante la poarta gazdelor. Sinyan reia cu capul după un corner, în min.21, dar Gurău reține fără probleme. Bărbuț șutează de la distanță, în min.29, Hindrich reține cu destulă greutate. Gurău respinge in extremis mingea șutată de Emerllahu de la 20 de metri, în min.37. Hindrich intervine din nou salvator la șutul trimis de Afalna, în min.39. GOOOOOOL CFR Cluj! CORDEA înscrie cu un șut superb de la 18 metri, în min.42, după o lansare excelentă a lui Ilie din propria jumătate de teren! 0-1! Reușita rămâne, după ce analiza VAR a eșuat. Două minute suplimentare pentru prima parte a meciului. Pauză.

Schimbare făcută de Pancu chiar în startul reprizei secunde: Djokovic în locul lui Fică. Păun îl înlocuiește pe Emerllahu, în min.56. Puerece șutează pe colțul lung, în min.67, dar mingea trece pe lângă bară. Intră în joc și Slimani, în min.69, în locul lui Munteanu. Keita în locul lui Cordea, în min.82. Korenica reia peste poartă, în min.90. Patru minute suplimentare arătate de la margine. Final de meci!

Etapa viitoare, CFR va juca contra celor de la Rapid București. Partida va avea loc pe 23 noiembrie, pe arena din Gruia.

 

