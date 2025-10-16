Actualitate

CFR Cluj pierde două puncte uriașe la Miercurea Ciuc, după un gol încasat în al nouălea minut al prelungirilor!

16 octombrie 20250 commentarii

CFR Cluj nu a reușit să lege a doua victorie consecutivă în acest sezon, remizând cu Csikszereda, la Miercurea Ciuc, după ce gazdele au beneficiat de un penalty transformat în al nouălea minut al prelungirilor! Partida a început cum nu se poate mai bine pentru feroviari, care au deschis scorul în minutul 17 prin Cordea. Gazdele au egalat în minutul 35, prin Eppel, după ce decizia VAR a venit la mai bine de patru minute. După pauză, echipa din Gruia a forțat desprinderea, lucru reușit de Slimani, în min.71, la doar câteva zeci de secunde după ce a fost introdus în teren! Lovitura de teatru a venit în prelungirile partidei, când arbitrul a dictat penalty pentru ciucani după o nouă fază care a necesitat intervenția VAR, și transformat cu o ”scăriță” de mare efect de Paszka! Două puncte uriașe pierdute de CFR Cluj pe final de meci!

Echipele de start:

Csikszereda: Pap – Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi – Vegh, Veres – Ceara, Bodo, Szalay – Eppel
Rezerve: Mate – Bloj, Kajan, Dolny, Szilágyi, Gal, Dusinszki, Palmes, Gergely, Csuros, Bakos, Jebari

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, Ilie, Camora – Păun, Keita, Djokovic – Cordea, Munteanu, Șfaiț
Rezerve: Gal, Vâlceanu – Gyorgy, Zouma, Kresic, Emerllahu, Perianu, Korenica, Biliboc, Ciubăncan, Cernigoi, Slimani

Feroviarii au avut lovitura de start a meciului. Paszka are primul șut pe poartă în min.2, mingea este prinsă cu siguranță de Hindrich. Ocazie mare de gol ratată de CFR în min.6 prin Sinyan, care a reluat puternic cu capul dar Pap a respins excelent în corner de pe linia porții! Pap scoate din nou extraordinar la reluarea lui Munteanu din câțiva metri, în min.7! GOOOOOOL CFR Cluj! CORDEA trimite simplu în plasă din 6 metri, în min.17, după o lansare perfectă a lui Munteanu! 0-1! Hindrich reține cu siguranță mingea trimisă de la 18 metri de Ceara, în min.27. Pap are un nou reflex bun în min.31, la reluarea puternică a lui Cordea din marginea careului mare. GOL Csikszereda! EPPEL reia imparabil cu capul sub bară din mijlocul careului după o lovitură liberă, în min.35! 1-1! Golul este validat și de VAR, după patru-cinci minute de verificare a unui posibil offside! Veres reia cu capul, în min.45, dar minngea nu prinde cadrul porții. Cinci minute suplimentare pentru prima repriză. Pauză!

Nicio modificare la pauză în formația clujeană. Șut bun trimis de Șfaiț în min.51, dar mingea a trecut peste transversală. Biliboc, Korenica și Emerllahu au intrat în joc, în min.53, au ieșit Șfaiț, Cordea și Păun. Feroviarii forțează marcarea celui de-al doilea gol. Korenica reia cu capul peste poartă, în min.67. Slimani în locul lui Djokovic, în min.68. GOOOOOOL CFR Cluj! SLIMANI înscrie elegant pe sub portar, în min.71, după un assist de excepție al lui Emerllahu! 1-2! Biliboc este blocat în ultimul moment, în min.73. Keita reia cu capul pe lângă poartă, în min.74. Ceara șutează în brațele lui Hindrich, în min.79. Paradă de excepție a lui Pap în fața lui Slimani, în min.87! Eppel reia periculos cu capul, în min.90, dar Hindrich este la post. Patru minute suplimentare arătate de la margine. Se verifică un posibil penalty pentru gazde, în min.90+4, după o intervenție a lui Biliboc asupra lui Bakos! Este penalty arătat de ”centralul” Găman, după ce a revăzut faza! GOL Csikszereda! PASZKA înscrie de la punctul cu var cu o ”scăriță”, în min.90+9! 2-2! Final de meci!

În urma acestui rezultat, CFR Cluj este pe locul 12 în clasament, cu 13 puncte, la cinci puncte de ultimul loc de play-off ocupat de Unirea Slobozia. Etapa viitoare, feroviarii vor juca, luni 20 octombrie, în deplasare cu Petrolul Ploiești.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Ungaria își celebrează ziua națională la Cluj-Napoca

Tânăr, prins că a furat o trotinetă electrică

Premiul Nobel pentru Fizică

Tagedie în localitatea Mărgău

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.