CFR Cluj, la un pas de transferul deceniului în Superliga!

2 septembrie 2025

CFR Cluj este aproape de marea lovitură pe piața transferurilor din Superliga României. Fostul mare fundaș al lui Manchester United și Inter, adus de Neluțu Varga pentru a reconstrui echipa din Gruia și-a intrat în rol.

Mikael Silvestre a sosit în România, alături de patronul lui CFR Cluj și a asistat la partida cu FCSB, de duminică seara. Iar Silvestre face deja prima mutare de răsunet, în fotbalul românesc.

Kurt Zouma, fundașul central de 30 de ani, câștigător de Champions League, cu Chelsea, a făcut luni seară vizita medicală și se așteaptă semnarea în aceste zile a contractului cu gruparea feroviară. Jucătorul a ajuns în România, după ce s-a înțeles cu Neluțu Varga, prin intermediul lui Silvestre, asupra contractului pe care îl va avea la CFR Cluj.

Zouma este cel mai celebru jucător care va ajunge în Gruia, după transferul lui Julio Baptista. Fundașul central francez este câștigător de Champions League, în 2021, pe când evolua pentru Chelsea. Apărătorul a evoluat în 150 de partide pentru formația din Londra, unde a fost antrenat de Jose Mourinho sau Thomas Tuchel.

Kurt Zouma are și două titluri cucerite în Premier League și este și câștigător de Conference League, cu West Ham United (2023). A fost un jucător de bază pentru echipa „Ciocănarilor”, pentru care a evoluat în 103 partide. Kurt Zouma a fost și căpitanul luI West Ham, înainte să părăsească Premier League, pentru un transfer în Arabia Saudită.

În stagiunea precedentă, Zouma a jucat pentru Al-Orobah, formație care a retrogradat din prima ligă. Astfel, Zouma a rămas liber de contract la începutul acestei veri.

