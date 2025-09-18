SPORT

CFR Cluj a transferat un atacant italian

18 septembrie 20250 commentarii

Clubul CFR Cluj anunță transferul atacantului italian Iacopo Cernigoi, care s-a alăturat deja echipei antrenate de Andrea Mandorlini.

Jucătorul vine cu experiență acumulată în fotbalul italian, fiind pregătit să aducă un plus de forță și creativitate în atacul formației.

Iacopo Cernigoi și-a început cariera la academia celor de la Mantova, unde talentul său nu a trecut neobservat, atrăgând atenția celor de la AC Milan. Ulterior, a evoluat în grupele de juniori ale prestigioasei echipe milaneze, înainte de a-și face debutul în fotbalul senior.

De-a lungul carierei, Cernigoi a evoluat exclusiv în Italia, trecând pe la mai multe echipe din diferite eșaloane, printre care Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia și Vicenza. În ultimul sezon, atacantul a purtat tricoul celor de la Rimini, unde și-a demonstrat calitățile ofensive și instinctul de golgheter.

„Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de azi, Iacopo Cernigoi este noul nostru atacant! Iacopo a fost crescut în academia celor de la Mantova, unde a fost remarcat de AC Milan, urmând să evolueze și pentru grupele de juniori ale acestora. Și la nivel de seniori, Iacopo a evoluat exclusiv în fotbalul italian, pentru echipe precum Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia sau Vicenza, iar în ultimul sezon a îmbrăcat tricoul celor de la Rimini. Îi urăm multă baftă și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, este mesajul transmis de CFR Cluj.

