CFR Cluj a rămas fără președinte. Balaj: ”Am decis să ne strângem mâna și să întrerupem relațiile contractuale!”

13 octombrie 20250 commentarii

Echipa din Gruia a rămas fără președinte. Cristian Balaj a declarat, luni, că despărțirea de CFR Cluj a fost decisă sâmbăta trecută, după o întâlnire cu patronul clubului, Nelu Varga, însă nu a dorit să detalieze motivele care au dus la încheierea colaborării.

”Sâmbătă, am decis împreună cu domnul Varga să ne strângem mâna și să întrerupem relațiile contractuale, urmând să parafăm înțelegerea printr-un document zilele următoare. Mă bucur că echipa este pe un trend ascendent și a demonstrat în ultima perioadă că are un lot și un staff valoros. Am întâlnit la Cluj oameni de calitate, alături de care m-am atașat. Le mulțumesc tuturor și le urez din suflet succes.

M-aș bucura ca Neluțu Varga să ajungă acolo unde și-a propus pentru că merită foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut și le face pentru CFR Cluj”, a declarat Cristi Balaj, potrivit Fanatik.

La rândul său, Ioan Varga a confirmat despărțirea și a subliniat că decizia a fost luată în termeni amiabili.

”Am vorbit cu Cristi Balaj și am decis de comun acord să încetăm colaborarea. Fiecare om în viață ia anumite decizii. Mie îmi pare rău pentru Cristi pentru că a dorit să plece de la CFR Cluj. Este un om de mare calitate și un om corect căruia nu am avut niciodată ce să-i reproșez.

Așa se întâmplă în viața fiecărei echipe, în viața fiecărui om, iei anumite decizii care crezi că sunt mai bune pentru tine și pentru familia ta. Îi mulțumesc lui Cristi Balaj pentru colaborarea pe care am avut-o. Rămânem prieteni, așa cum am fost întotdeauna”, a declarat Neluțu Varga, potrivit DigiSport.

Cristian Balaj a mai demisionat de la conducerea grupării feroviare în aprilie 2024, după eliminarea umilitoare a CFR-ului în fața Corvinului Hunedoara, scor 4-0, în Cupa României, decizie luată împreună cu antrenorul de atunci al vișiniilor, Adrian Mutu.

 

