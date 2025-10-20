EVENIMENT

Ceremonial militar-religios dedicat Zilei Armatei României, la Turda

20 octombrie 20250 commentarii

Sâmbătă, 25 octombrie 2025, începând cu ora 11:25, în fața Catedralei Ortodoxe din Turda va avea loc un ceremonial militar-religios dedicat Zilei Armatei României. Evenimentul este organizat pentru a cinsti memoria eroilor care au apărat cu demnitate și curaj libertatea națională, dar și pentru a reafirma respectul comunității față de valorile militare românești.

Programul evenimentului include: intonarea Imnului Național;  survol aerian cu aeronave ale Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii; slujbă religioasă (Te Deum); alocuțiuni ale oficialităților; depuneri de coroane; defilarea Gărzii de Onoare.

Ceremonialul se va încheia în jurul orei 12:15.

Pentru desfășurarea evenimentului în condiții de siguranță, autoritățile locale vor institui restricții de circulație între orele 11:00 – 13:30 în zona centrală a municipiului Turda, cu devieri de trafic stabilite pe mai multe trasee, atât pentru traficul general, cât și pentru mijloacele de transport în comun.

Printre zonele afectate se numără: strada Libertății; Piața Republicii; Piața 1 Decembrie 1918; Străzile Dr. Ioan Rațiu, George Coșbuc, Mihai Eminescu, Castanilor și Aurel Vlaicu

Mijloacele de transport în comun vor circula deviat, iar pentru pasageri vor fi amenajate stații temporare pe străzile Dr. Ioan Rațiu, General Dragalina, Avram Iancu și Castanilor, în puncte bine semnalizate de autorități.

Organizatorii lansează invitația către toți cetățenii municipiului și din împrejurimi să participe la acest moment de omagiere și reflecție.

„Vă așteptăm să onorăm trecutul și eroii care au scris istoria și să aducem un omagiu Armatei României”, a transmis Primăria Turda.

