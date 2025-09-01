SĂNĂTATE

Centrul pentru Prevenirea Adicțiilor – structură în formare la Spitalul Clinic Județean de Urgență

1 septembrie 20250 commentarii

Centrul pentru Prevenirea Adicțiilor, o premieră în sistemul public de sănătate din România, prinde contur la Cluj.
Sub conducerea Prof. Univ. Dr. Claudia Gherman, Spitalul Clinic Județean de Urgență marchează o nouă etapă în lupta cu una dintre cele mai dramatice crize de sănătate publică: dependențele de substanțe. În contextul desființării Agenției Naționale Antidrog și al transferului atribuțiilor către Ministerul Sănătății, la Cluj se pune bazele unei structuri funcționale cu impact regional – Centrul de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor. Aflat în fază incipientă, dar cu o viziune solidă și cu sprijinul unei echipe medicale dedicate, acest centru promite să devină un model național în gestionarea adicțiilor.

Prof. Univ. Dr. Claudia Gherman, directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU), a făcut o amplă expunere, în exclusivitate pentru cotidianul „Făclia”, a proiectelor finalizate, a celor în derulare, precum și a celor depuse pentru finanțare, de către unitatea sanitară pe care o conduce cu cele mai bune rezultate în cel de-al doilea mandat. Universitarul clujean a expus, în discuția cu redactorul „Făclia”, și informații referențiale despre Centrul de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor (CSMPA), constituit în urmă cu câteva luni, momentan în fază incipientă, complementară unei structuri deja existente la SCJU.

La Spitalului Clinic Județean de Urgență una dintre cele trei secții de psihiatrie are, de ani buni, un compartiment pentru toxicomani, cu 15 paturi. Am reabilitat acest compartiment, pentru că acolo activitatea era diferită de ceea ce suntem obișnuiți să vedem în Unitatea de Primiri Urgențe (UPU): e vorba, în majoritatea cazurilor, de tineri violenți, agitați. Regretabil, sunt și adulți. Pentru perioada de ieșire din criza acută, din sevraj, aceste cazuri sunt spitalizate în compartimentul de toxicomani. Uneori sunt solicitări din partea părinților, pentru internări nevoluntare, pentru că un fiu sau o fiică au devenit agresivi ca urmare a consumului de stupefiante. Drogurile perturbă în totalitate gândirea, comportamentul și lasă sechele pe scoarța cerebrală.

Prof. Univ. Dr. Claudia Gherman, directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență

Este dovedit că și consumul de alcool are efecte care persistă și a doua zi după ingerare. Și totuși, a doua zi, un consumator urcă «fericit» la volan, convins fiind că nu mai are urme de alcool în sânge. Dar: și alcoolul lasă sechele pe scoarța cerebrală, spală de la substanța cerebrală până la nervii periferici. Drogurile au un efect mult mai puternic decât alcoolul: sunt psihotrope (n.r.: afectează gândirea, emoțiile și comportamentul) și neurotrope (n.r.: provoacă modificări în sistemul nervos). Fără sistem nervos funcțional omul nu poate face absolut nimic. Drogul creează repede dependență în consum, iar ca urmare a dependenței, totul în organism degenerează, mult mai grav decât într-o pandemie. Statisticile le cunoaștem cu toții: la nivel de tineri și de școli cifrele sunt înfiorătoare. Eu mi-aș dori să nu fie reale. Ni se spune că sunt subevaluate pentru că nu există registre naționale de evidență și nici centre suficiente care să-i poată găzdui pe toți. Dar, prin Hotărârea de Guvern din 65/2025, după desființarea Agenției Naționale Antidrog (ANA), centrele care erau în subordinea Agenției au trecut în administrarea Ministerului Sănătății, respectiv a spitalelor unde funcționau Centre de Sănătate Mintală. Astfel, Centrul existent deja, din subordinea SCJU, a devenit Centrul de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor. Este un plus de structură funcțională conferit spitalelor. Din punct de vedere medical este un lucru bun, pentru că ANA avea prea puțină tangență cu latura medicală, chiar dacă pacienții erau în monitorizare post cură. Sper ca monitorizarea post cură să fie legiferată și în relația cu Casa de Asigurări de Sănătate. Noi, aici, în spital, ca medici, ca psihiatri – în Centrul nostru de Sănătate Mintală sunt activi renumiți psihiatri -, vom putea gândi proiecte și să găsim finanțările necesare pentru patrimoniul pe care l-am preluat. Evaluăm, cu specialiști din domeniul tehnic, acest patrimoniu, pentru a putea realiza monitorizarea post cură a persoanelor aflate sub această umbrelă a adicțiilor. Avem o activitate timidă din luna martie, când am preluat acest Centru care are două corpuri de clădire în localitatea Mica, la mică distanță de Dej și de Gherla. Acolo vom dezvolta servicii conexe, pentru a căror bună derulare e nevoie de timp. Va trebui să devenim vizibili, credibili, și mai ales să fim susținuți, pentru că va fi un pionierat în sistemul sanitar de stat. Avem un sediu și aici, în Cluj Napoca, urmând să-i integrăm noile atribuții. Am preluat puțin personal și nevoia de medici și asistenți este pe măsura cazurilor cărora va trebui să le asigurăm întreaga gamă a serviciilor de specialitate. Suntem în așteptatea normelor de aplicare a legii care a consfințit noua structură medicală operațională în cadrul spitalului”, a afirmat Prof. Univ. Dr. Claudia Gherman.

Dependențele de droguri sau de alcool, sau adicţiile cum li se mai spune (tulburări complexe, afecțiuni grave prin modificarile chimice pe care le produc la nivel cerebral și care ruinează viața, relațiile umane, cariera). Paradoxal, Agenția Națională Antidrog (ANA), înființată în anul 2003, s-a dovedit a fi un organism cu totul ineficient, mai bine de un deceniu. Potrivit Curții de Conturi, ANA „nu a făcut nimic” și tardiv, doar în 2025, Executivul de la București a luat decizia de a crea o nouă structură care va funcționa în subordinea Prim-Ministrului. Date oficiale relevă că un număr alarmant de români – 2 milioane -, s-au drogat cel puțin o dată în viață.

*** Redăm în cele ce urmează cele prezentate de Prof. Univ. Dr. Claudia Gherman în convorbirea purtată cu reporterul ziarului „Făclia”. *** ”Sunt onorată să relatez, la invitația cotidianului „Făclia”, despre realizările noastre, să le împărtășim publicului, să le facem cunoscute clujenilor și nu numai lor. Sunt la începutul celui de-al doilea mandat la conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență și vă ofer o sinteză a acțivităților derulate de noi. După pandemia cu Coronavirus 19, care a marcat o reziliență a structurilor medicale și canalizarea tuturor resurselor către depășirea situației generate de răspândirea virusului SARS CoV2, pe baza lecțiilor învățate în perioada 2020-2023, spitalul a demarat un amplu proces de refacere și îmbunătățire a resurselor materiale și a celor umane. Nu ne-am limitat la a asigura buna funcționare a spitalului, am continuat implementarea diferitelor programe de investiții făcute în sprijinul activității medicale, multe din fonduri nerambursabile, completate cu bani din fonduri proprii, de la Ministerul Sănătății și de la autoritățile publice locale. Ținând cont de faptul că organizarea pavilionară cu 33 de clădiri impune anumite restricții în dezvoltarea infrastructurii pentru o a aduce la nivelul cerut de medicina modernă, proiectele de dezvoltare ale spitalului s-au concentrat pe reamenajarea spațiilor interioare la standarde ridicate și dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație. Suntem o unitate medicală cu un număr mare de angajați (peste 3600) și o activitate medicală intensă (54.090 pacienți externați pe spitalizare continuă în ultimul an, 116.822 pacienți consultați în UPU și la camerele de gardă, din care 9.778 cazuri critice, iar în cabinetele de specialitate ale ambulatoriului integrat au fost acordate un număr de 179.741 consultații). Aceste cifre ne plasează an de an pe primele locuri la nivel național în statistica numărului de pacienți tratați, lucru care determină și un consum consistent de resurse financiare. Depindem în foarte mare masură de resursele financiare care rezultă din contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS). O parte semnificativă din costurile de spitalizare le acoperim din contractul cu CAS, însă pentru diferență trebuie să identificăm alte surse de finanțare”.

La ora actuală avem fie încheiate, fie în curs de derulare ori depuse spre aprobare și finanțare un total de 16 proiecte. Am finalizat proiectele pe infrastructura mare”.

 

PROIECTE FINALIZATE

Proiectul de investiții destinat diminuării efectelor pandemiei de COVID, în valoare de aproximativ 1 milion de euro, a contribuit semnificativ la îmbunătățirea capacității de îngrijire și tratament a pacienților. Au fost achiziționate echipamente medicale performante – RX (radiografie cu raze X) mobil și fix, angiograf multifuncțional, mese de operație, microscop intraoperator, turn de laparoscopie, ecografe, sisteme de transport pacient critic, aparate de anestezie, etc.) dar și echipamente medicale de protecție destinate personalului medical. Apoi a fost reabilitarea și extinderea infrastructurii de gaze medicale, a rețelelor electrice și a sistemelor de securitate la incendiu, în valoare de aproape 2 milioane de euro. Spitalul a reușit să-și asigure necesarul de oxigen prin toate cele 3 surse, conform normativelor, și reducerea riscului de afectare a vieţii şi sănătăţii pacienţilor internaţi, ca urmare a uzurii fizice și morale a reţelelor de fluide medicale, cât şi celor de energie electrică, produse de suprasolicitarea determinată de numărul mare de pacienţi. Au fost înlocuite tablourile electrice și coloanele de alimentare în 25 de clădiri, din 33 câte are spitalul. Au fost instalate stații intermediare de oxigen cu comutare automată, la principalele clădiri ale spitalului, și s-au pus în funcțiune stații noi de vacuum și compresoare de aer la Clinicile Medicale 1 și 2”.

PROIECTE ÎN DERULARE

Avem o proporție de 90-95% grad de realizare a celor patru proiecte incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Bineînțeles că lider este Centrul de Patologie Cerebrovasculară și Neurochirurgie. Ne străduim din răsputeri să putem finaliza și celelalte proiecte la termenele stabilite pentru decembrie 2025.

Centrul de Patologie Cerebrovasculară și Neurochirurgie reprezintă cea mai importantă investiție din domeniul medical din această parte a țării, derulată în ultimii 35 de ani. Proiectul în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro este realizat în proporție de 95 % fiind la etapa ultimelor amenajări interioare, dotării cu aparatură medicală și punerii în funcțiune a diferitelor instalații. Această facilitate medicală modernă, un spital nou în adevăratul sens al cuvântului, va avea un Bloc Operator cu șapte săli moderne de operații, o Secție de Neurochirurgie cu 79 de paturi, o Secție de Terapie Intensivă cu 26 de paturi și un Centru de Primire a Urgențelor.

Dotări cu aparatură de ultimă generație la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Aproape toate structurile unității sanitare au fost îmbunătățile în ultimii patru ani și jumătate. Este singurul spital din țară care a achiziționat, simultan, două aparate de Rezonanță Magnetică Nucleară (RMN), cu intensitatea câmpului magnetic de minim 3 Tesla, respectiv de minimum 1,5 Tesla, dar și un computer tomograf dentar, un Video Endoscop, precum și toate accesoriile necesare

Am făcut posibilă reducerea riscului de infecții nosocomiale, printr-un proiect de peste 7 milioane de euro. Au fost recompartimentate, renovate sau reamenajate Secția Clinică ATI I, Blocul Operator și Compartimentul ATI Ortopedie, Blocul Operator și Compartimentul ATI din Clădirea Medicală II, Secția Medicină Internă I, Laboratorul de Analize Medicale și Laboratorul de microbiologie. Am reușit să instalăm un număr de 11 centrale moderne de tratare a aerului, complet echipate, 17 tablouri IT Medical – care elimină orice risc de electrocutare a personalului medical sau a pacientului aflat pe masa de intervenție -, și 62 de rampe medicale.

Peste 3 milioane de euro au fost investite pentru îmbunătățirea accesului la tratament al nou-născuților cu afecțiuni critice și pentru îmbunătățirea programului de screening în cadrul SCJU prin dotarea infrastructurii existente cu aparatură medicală relevantă. Am amenajat și dotat corespunzătoare un Centru regional de formare a cadrelor medicale, menit să contribuie la tratarea corespunzătoare a nou-născuților în stare gravă.

Este în derulare proiectul de digitalizare a secțiilor spitalului, în valoare de peste 1 milion de euro. Vizăm ca accesarea istoricului medical să se facă direct la patul pacientului prin portalul pentru consultarea dosarului clinic al acestuia.

Telemedicina, medicina muncii, integrarea modulelor informatice, interoperabilitatea între sisteme/aplicații informatice, agregarea datelor în tablouri de bord, securizarea datelor fac parte din acest proiect.

Dotarea laboratorului de genetică și a laboratorului de anatomie patologică, proiect în valoare de aproape 2 milioane de euro, are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului pacienților oncologici la servicii medicale de calitate și la tratamentul lor personalizat, în funcție de profilul tumoral. Lista cu echipamentele specifice laboratorului de genetică, propuse pentru achiziție cuprinde următoarele: extractor ADN, hotă cu flux de aer laminar, aparat Real Time PCR, secvențiator NGS, sistem de purificare, aparat PCR, termostat cu agitare DHST. Lista cu echipamentele specifice laboratorului de anatomie patologică, propuse pentru achiziție cuprinde un procesator automat de țesuturi, un microtom, un microscop optic, o centrifugă pentru citologie, o baie de flotație, un scanner de lame histologice și un microscop optic cu imunofluorescență. O parte dintre aceste aparate sunt deja puse în funcțiune.

Pacienților oncologi le este destinată achiziția de echipamente performante pentru diagnosticarea precisă și monitorizarea tratamentului. Pentru Secția de Oncologie, achizițiile de aparatură specifică au avut un cuantum de aproximativ 5 milioane de euro.

Ne-am dorit și o modernizare a Ambulatoriului Integrat al spitalului, printr-o investiție de aproape 3 milioane de euro. Sunt cuprinde în acest proiect importante achiziții, precum un electrocardiograf, ecografe multidisciplinare, o unitate de electrochirurgie, echipamente de brahiterapie (radioterapie internă), un aparat electroterapie/ultrasunete/vacuum, o cadă galvanică patrucelulară, un aparat de terapie laser de înaltă intensitate cu scaner, un aparat de terapie shockwave focalizat (n.r.:tratament medical non-invaziv care utilizează unde de șoc – ultrasunete cu intensitate mare – pentru a remedia diferite afecțiuni musculo-scheletice și pentru a accelera procesul de vindecare), un videocapilaroscop (n.r.: un tip special de microscop. Capilaroscopia este o investigație nedureroasă, utilă pentru identificarea primelor modificări ale anomaliilor microvasculare), sisteme modulare flexibile, pentru stocare și organizarea materialelor sanitare.

Derulăm, totodată, un proiect foarte important, intitulat „DIGITALMED – stagii de practică, antreprenoriat sustenabil și digitalizare”, pentru studenții de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu”. Valoarea proiectului este de aproximativ 1 milion de euro, proiectul fiind dezvoltat în parteneriat cu UMF și având ca obiectiv îmbunătățirea competențelor profesionale și a abilităților practice a 280 studenți ai Facultății de Medicină – specializarea Medicină (anii III, IV și V), prin participarea la stagii de practică medicală de specialitate și la concursuri de rezolvare de cazuri clinice, organizate în Centrul de Simulare din cadrul UMF. Proiectul are trei componente distincte: Asistență Medicală Generală, Radiologie și imagistică și Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală.”

PROIECTE DEPUSE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII

Reabilitarea Clinicii de Ortopedie-Traumatologie și extndere prin construirea unui corp nou de clădire reprezintă un obiectiv foarte important de investiții pe care și-l propune spitalul nostru pentru perioada imediat următoare, cu o valoare estimată la aproape 50 de milioane de euro. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea structurii existente și crearea de spații de lucru noi pentru preluarea și tratamentul pacienților cu afecțiuni traumatice osteoarticulare, în special politraumă, dar și a celor cu afecțiuni tumorale, degenerative sau sechelare după traume. Vor fi create spații și circuite necesare desfășurării eficiente și în condiții de siguranță a actului medical. Astfel se va facilita accesul populației la servicii medicale de calitate și vor fi eficientizate serviciile medicale. Proiectul își propune, de asemenea, extinderea paletei de servicii medicale oferite, în complemeritate și sinergie cu activitatea existentă, respectiv servicii de recuperare medicală pentru politraumă, recuperare generală și post-transplant, servicii de imagistică, servicii de chirurgie precum operații de transplant. Dotarea Unității de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC), proiect în valoare de aproximativ un milion de euro, vizează îmbunătățirea și creșterea eficacității serviciilor de îngrijire medicală a pacientului cardiac critic, prin dotarea cu echipamente performante a Unității de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC) din cadrul SCJU. Această investiție are în vedere achiziționarea de echipamente medicale esențiale necesare diagnosticării, tratamentului și monitorizării pacienților cardiaci critici, în scopul creșterii capacității de răspuns la bolile sistemului circulator, reducând totodată mortalitatea și inegalitățile în accesul la servicii medicale specializate. Se va achiziționa un angiograf digital monoplan – dispozitiv de imagistică medicală de înaltă performanță conceput pentru proceduri intervenționale, în special în diagnosticarea și tratamentele cardiovasculare, neurovasculare și vasculare periferice -, și un sistem IVUS, care oferă o evaluare precisă a peretelui vaselor de sânge. Complementar, ne-am propus achiziția unei hărți tactile și a unui dispozitiv de ghidare audio pentru nevăzători. Dotarea cu aparatură medicală pentru tratamentul și recuperarea pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală, la Centrul de Patologie Cerebro-Vasculară și Neurochirurgie, se ridică la aproximativ 5 milioane euro. Va completa dotările cu echipamente medicale de înaltă performanță.

Proiectul de extindere a capacității centrului de politraumă din cadrul Unității de Primire Urgențe, cu o valoare de aproximativ 5 milioane euro, își propune mărirea capacității de preluare a pacienților critici prin extinderea clădirii existente, reamenajarea și recompartmentarea spațiilor existente, adăugarea de funcțiuni noi și dodarea cu aparatură și echipamente moderne.”

CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ȘI PENTRU PREVENIREA ADICȚIILOR

Urmare a Hotărârii de Guvern 65/2025, adoptată de Senatul României în ședința din 24 iunie 2025, a fost înființat la SCJU Centrul de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor. Centrul acordă servicii specializate de sănătate mintală, în regim ambulatoriu. Serviciile specializate de sănătate mintală prevăzute se acordă pacienților indiferent dacă aceștia au sau nu au calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, fără discriminare de gen, etnie sau statut de protecție pe teritoriul statului român, în cazul cetățenilor străini aflați temporar sau definitiv pe teritoriul României sau în cazul celor pentru care s-au stabilit măsuri temporare de protecție. CSMPA are în structura sa în acest moment un medic de sănătate publică, un referent de specialitate și un asistent social”, a punctat Prof. Univ. Dr. Claudia Gherman.

Carmen Fărcașiu

 

