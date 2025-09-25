ADMINISTRAȚIE

Centru Integrat de Screening și Prevenție la Spitalul de Boli Infecțioase

25 septembrie 20250 commentarii

Cluj-Napoca va beneficia în viitor de un Centru Integrat de Screening și Prevenție, parte a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, anunță Consiliul Județean Cluj. Proiectul urmărește atragerea de fonduri europene pentru extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriului.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că sănătatea rămâne o prioritate pentru administrația județeană și că scopul investiției este ca întreaga comunitate clujeană să beneficieze de servicii medicale la standarde europene, în condiții de siguranță și confort.

Investiția va permite optimizarea accesului populației la programe de screening și consultații preventive, precum și efectuarea de investigații complexe pentru un diagnostic precoce. Noua construcție va fi realizată prin extinderea pe verticală a corpului A, conectată direct cu corpul B al Ambulatoriului Integrat.

Structura centrului va include: cabinete de screening și prevenție; săli de consultații și tratament; spații de spitalizare de zi pentru monitorizarea postintervenție; birouri, vestiare și grupuri sanitare; zone de relaxare în aer liber.

Valoarea totală a proiectului este estimată la 21.383.707,90 lei, TVA inclus, iar finanțarea va fi solicitată prin Programul Sănătate.

Prin acest proiect, autoritățile locale urmăresc crearea unei infrastructuri moderne care să asigure acces egal și servicii medicale eficiente pentru întreaga comunitate clujeană.

