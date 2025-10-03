EXTERNE

Celebrul primatolog britanic Jane Goodall a murit la vârsta de 91 de ani

3 octombrie 20250 commentarii

Celebrul primatolog britanic Jane Goodall, ambasadoare a cimpanzeilor şi ferventă susţinătoare a mediului, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat miercuri institutul său, transmite AFP.
Cercetătoarea „a murit din cauze naturale” în timp ce se afla în California, în cadrul unui turneu de conferinţe în SUA, a anunţat Institutul Jane Goodall într-un comunicat pe reţelele de socializare.


Această neobosită cercetătoare, care şi-a consacrat întreaga viaţă studierii marilor maimuţe antropoide şi protejării mediului înconjurător, a revoluţionat modul în care omul îşi înţelege locul pe care îl ocupă în natură.


Jane Goodall s-a născut la Londra pe 3 aprilie 1934, la doi ani după americanca Dian Fossey, care şi-a dedicat viaţa studierii gorilelor din munţii aflaţi în Congo şi Rwanda.


Secretară de profesie şi naturalistă autodidactă, tânăra britanică a mers pentru prima dată în Africa la invitaţia unor prieteni care deţineau o fermă în Kenya.


În 1957, l-a cunoscut acolo pe curatorul Muzeului Naţional Kenyan, celebrul paleoantropolog Louis Leakey. Acesta i-a făcut o propunere incredibilă: să vină să observe cimpanzeii de pe malurile Lacului Tanganyika, într-un mediu natural apropiat de cel în care au trăit strămoşii noştri îndepărtaţi.
Graţie perseverenţei sale, Jane Goodall a reuşit să se facă acceptată de acei „localnici” foarte discreţi, devenind practic un membru al grupului lor.


Cercetătorii din „şcoala veche” a ştiinţei au fost şocaţi la lecturarea primelor ei rapoarte. A descris în detaliu societatea lor cu raporturi complexe şi a descoperit că cimpanzeii nu erau vegetarieni, ci omnivori.
„Trebuie de acum să redefinim omul, să redefinim uneltele, sau să îl acceptăm pe cimpanzeu ca pe un om”, i-a scris Louis Leakey, care a trimis-o pe Jane Goodall la Universitatea Cambridge, unde aceasta a obţinut un doctorat în etologie, în 1965.


Înaintea ei, doar şapte persoane au putut să sară peste etapele de studiu la prestigioasa universitate britanică.

