Cele mai multe lămuriri privind violența, duse de polițiști cu elevii de gimnaziu

9 septembrie 20250 commentarii

Numărul infracțiunile privind violența în școli, și anume 67, a scăzut cu 28 de infracțiuni în anul școlar 2024-2025, față de numărul înregistrat în anul școlar precedent, a informat șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, comisar-șef de poliție Radu-Adrian Moșuțan, recent, într-o conferință de presă dedicată începerii noului an școlar. În schimb, în anul școlar trecut, polițiștii au acordat 30 de ședințe de consiliere elevilor din ciclul liceal, iar în ciclul gimnazial numărul acestora triplându-se (106 ședințe de consiliere), în majoritatea acestor cazuri elevii fiind implicați în acte de violență fizică sau verbală.

Cu același prilej, șeful IPJ Cluj a declarat că la debutul anului școlar 2025-2026, în proximitatea celor 475 de unități de învățământ (281 mediul urban și 194 în mediul rural) care funcționează în județul Cluj, au fost angrenați peste 193 de polițiști de ordine publică, rutieră și investigații criminale în vederea menținerii ordinii și siguranței publice. În prealabil, polițiștii clujeni au verificat asigurarea pazei școlilor și au introdus unitățile școlare în itinerariile de patrulare auto și pedestră, în special pe timpul sosirii și plecării elevilor de la cursuri. Citând aceeași sursă, în anul școlar 2024-2025, la nivelul IPJ Cluj, au fost sesizate 67 de infracțiuni în incinta unităților de învățământ preuniversitar, în scădere cu 28 de infracțiuni față de anul școlar precedent, majoritatea acestor infracțiuni se referă la violență între elevi. Raportat la perioada amintită, polițiștii au desfășurat peste 600 de acțiuni împreună cu jandarmeria și poliția locală, au organizat peste 1.126 activități cu caracter preventiv și de informare adresate elevilor și părinților. Au fost consiliați peste 481 de elevi în urma depistării acestora cu ocazia unor acțiuni comune ale poliției și altor structuri și au fost consiliați un număr de 214 elevi aflați în situații de risc.

Combaterea consumului de droguri

Totodată, comisarul-șef de poliție Radu-Adrian Moșuțan a anunțat că, în anul 2025-2026, IPJ Cluj are programate activități în vederea combaterii violenței școlare, care au ca obiective prevenirea și reducerea activităților și comportamentelor violente sub orice formă de manifestare: „Săptămânal la nivelul IPJ Cluj vor fi organizate acțiuni pe baza unor planuri de prevenire a absenteismului școlar, precum și de combatere a consumului de droguri. Totodată, lunar, vom avea întâlniri în cadrul grupului de lucru privind combaterea consumului de droguri. Vom desfășura activități de prevenire în baza unor campanii, precum: „Tăcerea e tot violență. Vocea ta este soluția”. Vom continua un parteneriat cu Penitenciarul de maximă siguranță Gherla și vom desfășura activități cu elevii din învățământul preuniversitar, în special, pentru a vedea ce se poate întâmpla în cazul consumului de droguri în rândul elevilor”.

Util, reguli de navigare pe internet

Reprezentanții Biroului de Siguranță Școlară din cadrul IPJ Cluj au declarat că în acest an școlar polițiștii clujeni continuă activitățile privind prevenirea criminalității, a victimizării elevilor, siguranța minorului fiind o prioritate la nivelul Poliției Române. La nivel național, deci și în județul Cluj, se derulează campania „Setează siguranța copilului tău”, centrată pe prevenirea victimizării online și desfășurată pe două paliere: informarea părinților cu privire la instrumente de control parental și a copiilor cu privire la reguli de siguranță în navigarea pe internet. Mai cu seamă că, în acest an, Institutul pentru Cercetarea și Prevenirea Criminalității din cadrul Poliției Române a derulat un studiu la nivel național din care a reieșit că peste 90% din elevii cu vârstele între 10 și 18 ani utilizează zilnic internetul.

A afla riscurile faptelor de violență

La rândul său, șeful Biroului Siguranță Școlară, subcomisar Meda Voivod, a informat că, în anul 2025-2026, IPJ Cluj va continua parteneriatele cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” și Penitenciarul Gherla, acesta din urmă fiind un parteneriat care a avut un real succes. De asemenea, șeful Biroului Siguranță Școlară a informat că în anul școlar trecut, în județul Cluj, s-au desfășurat un număr de 136 de cazuri de consiliere din partea polițiștilor, majoritatea fiind elevi implicați în acte de violență fizică sau verbală. Consilierea se realizează elevilor vulnerabili și în situații de risc în cazul în care există semnale că într-o unitate de învățământ a fost săvârșită o abatere, o lovire sau alte violențe. Din totalul amintit, 106 ședințe de consiliere s-au acordat elevilor din ciclul gimnazial, iar 30 elevilor de liceu. „Polițiștii acordă elevului victimă sau elevului agresor consiliere, pe lângă dosarul penal care se întocmește, dacă există o plângere. Scopul consilierii constă în a conștientiza elevul cu privire la riscurile la care se expune și la consecințele faptelor deoarece de cele mai multe ori minori fiind nu conștientizează că au săvârșit o infracțiune. Polițiștii le explică ce au făcut astfel încât să înțeleagă că orice comportament suportă o consecință sau mai multe consecințe. Consilierea se desfășoară în prezența unui reprezentant legal al elevului”, a explicat subcomisarul Meda Voivod.

Tia SÎRCA

