ECONOMIE

Cele mai aglomerate drumuri din județul Cluj

15 noiembrie 20250 commentarii

Un studiu recent privind valorile de trafic din interiorul aglomerării Cluj-Napoca, realizat pe baza datelor din Modelul de Transport al PMUD Zona Metropolitană Cluj pentru strategia de zgomot din Cluj-Napoca arată o intensitate deosebită a circulației pe drumurile naționale și județene care traversează orașul.
Conform datelor analizate, drumul cu cel mai mare volum anual mediu de trafic este DJ 109A, care înregistrează un record de 11.859.574 de autovehicule, pe o lungime de 9,268 km.
Imediat după, se plasează DJ 103G cu un volum de 11.345.360 de autovehicule pe 6,543 km.
Drumurile Naționale principale au și ele o contribuție semnificativă la aglomerație.
DN 1F (cu o lungime de doar 4,876 km) înregistrează un volum impresionant de 10.506.375 de autovehicule.

DN 1 rămâne una dintre cele mai circulate artere cu 10.158.255 de autovehicule pe segmentul său de 9,879 km din interiorul aglomerării.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Clujul ascunde o specie unică pe planetă: fluturele „Albăstrelul transilvan” trăiește doar în zona Viișoara-Luncani

ANAF își intensifică controalele

Ministrul Energiei: Nu se justifică creșterea prețului la carburanți!

Program național de sănătate neonatală cu debut în Cluj

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.