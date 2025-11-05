EXTERNE

Cel mai puternic vicepreședinte american a murit la 84 de ani

5 noiembrie 20250 commentarii

 

Dick Cheney, considerat pe scară largă cel mai puternic vicepreședinte din istoria americană, care a fost partenerul lui George W. Bush în două campanii prezidențiale câștigătoare și cel mai influent consilier al său de la Casa Albă într-o perioadă marcată de terorism, război și schimbări economice, a murit luni, la vârsta de 84 de ani, anunță NYT.

Cauza decesului a fost complicațiile unei pneumonii și ale bolilor cardiace și vasculare, conform unui comunicat al familiei sale.

Încă de la vârsta adultă, Cheney a avut probleme coronariene; a suferit cinci infarcturi între 1978 și 2010 și purta un dispozitiv pentru reglarea ritmului cardiac din 2001. Cu toate acestea, problemele sale de sănătate nu păreau să-i afecteze performanța în funcția de vicepreședinte. În 2012, la trei ani după retragere, a suferit un transplant de inimă reușit și a rămas destul de activ de atunci.

Recent, el a surprins americanii din ambele tabere politice prin anunțul că va vota pentru vicepreședinta Kamala Harris, o Democrat, în alegerile din 2024, criticându-l pe contracandidatul ei republican, fostul președinte Donald J. Trump, pe care l-a considerat nepotrivit pentru Biroul Oval și o amenințare gravă la adresa democrației americane.

„Avem datoria să punem țara mai presus de partizanat pentru a ne apăra Constituția”, a spus Cheney.

 

 

 

 

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

CEDO: Interdicţia de a fuma în închisoare este incompatibilă cu drepturile omului

Merz spune că sirienii nu mai au de ce să ceară azil în Germania

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, în vizită la București

Donald Trump se mândreşte cu renovarea unei băi din Casa Albă

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.