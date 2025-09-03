SOCIAL

Cei mai mulți șomeri din Cluj sunt în floarea vârstei

3 septembrie 2025

Rata șomajului este fluctuabilă

Din datele puse la dispoziție de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a județului Cluj (AJOFM), rezultă că în ultimele trei luni – aprilie,mai,iunie – în județul Cluj rata șomajului a fluctuat. Astfel, dacă în cursul lunii aprilie rata a fost de 1,34% (corespunzând unui număr total de 5.084 persoane), în cursul lunii mai aceasta a urcat la 1,39 % (pentru 5.273 de persoane), iar în luna iunie rata șomajului a atins proporția de 1,37 % (pentru 5.197 de persoane). Majoritatea șomerilor din județ au vârste între 40 și 46 de ani.

Majoritatea șomerilor sunt femei

În ceea ce privește rata șomajului pe sexe, cele mai multe sunt femei. De pildă, dacă în luna aprilie numărul acestora era de 2.530 ( 1,58 %), în luna mai se înregistrau 2.552 de femei-șomer (1,59%), iar în luna mai numărul a coborât la 2.536 (1,58%). Ciprian Boșca, specialist în probleme de dinamica forței de muncă în cadrul AJOFM Cluj, spune că fluctuația ratei șomajului se datorează, printre altele, faptului că odată cu venirea timpului de lucru dinamica forței de lucru este mult mai mare. Apoi numărul locurilor de muncă din județ a crescut, paleta profesiilor s-a extins și totodată numărul de pensionari, deci al locurilor de muncă lăsate libere, a fost mai mare. Referitor la sursa de proveniență a șomerilor în acest ultim trimestru, toți provin din sectorul privat.

Mai mulți șomeri față de anul trecut

Rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost de 5,8% în luna iulie 2025, în scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în luna iunie 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Rata şomajului la bărbaţi a depăşit-o cu 0,5 puncte procentuale pe cea a femeilor, valorile fiind 6% în cazul persoanelor de sex masculin şi 5,5% în cazul celor de sex feminin.

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna iulie a anului 2025 a fost de 471.200 persoane, în scădere faţă de luna precedentă (490.100 şomeri în luna iunie), respectiv în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (468.800 şomeri în luna iulie 2024).

Conform datelor INS, rata şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani) rămâne în continuare la un nivel ridicat, respectiv de 23,5% în perioada aprilie – iunie 2025. Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,7% pentru luna iulie 2025 (4,7% în cazul bărbaţilor şi 4,5% în cazul femeilor). Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 76,1% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna iulie 2025.

Șomeri în România cât populația unui județ

Potrivit celor mai recente date ale INS, România are șomeri cam cât populația unui județ cum e Brăila. Există județe în care rata șomajului trece de 8%, iar în 11 județe șomajul depășește media pe țară (5,4%). De pildă: Vaslui – 9,2 %; Teleorman -8,8%; Dolj – 8,7 %; Mehedinți – 8,3 %. Suceava – 6,5 %. Cel mai mic șomaj- sub 1% este în Ilfov și în București, în vreme ce în Timiș, Cluj, Arad și Constanța rata șomajului e între 1 și 2%, arată datele Statisticii.

În context mondial, potrivit FMI, până în 2030 creșterea ofertei de muncă la nivel mondial va fi de doar 0,3%. Țările care se bucură de un dividend demografic vor contribui la susținerea creșterii forței de muncă la nivel mondial, iar doi din trei oameni nou intrați pe piața muncii vor veni din India și Africa sub-sahariană, susține raportul BRD. B.P.

