Cei mai mulți copii de școală, întorși acasă la Cluj, din UK

Cei mai mulți copii români de școală care se întorc cu familiile acasă, în județul Cluj, vin din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Dacă până în anul școlar 2023-2024, aceștia proveneau din Spania, anul școlar trecut, situația s-a modificat, pe primul loc aflându-se numărul elevilor români veniți din Regatul Unit al Marii Britanii. În total, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, în anul școlar 2024-2025, au fost înregistrate un număr de 330 de cereri de echivalare a studiilor pentru elevii români întorși din străinătate sau elevi străini, potrivit raportului anual al stării învățământului preuniversitar clujean al ISJ Cluj pentru anul școlar 2024-2025.

Cererile au fost în totalitate procesate, numărul lor fiind într-o ușoară creștere față de anul școlar anterior, când s-au înregistrat 306 asemenea cereri. În anul școlar anterior, cei mai mulți elevi români care s-au întors acasă, în județul Cluj, și cărora le-au fost echivalate studiile provin din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (44 de elevi), Spania (39 de elevi), Germania (39 de elevi), numărul elevilor din cele trei țări reprezentând mai mult de jumătate din totalul copiilor care au solicitat cereri de echivalare. Față de anul trecut școlar, în topul țărilor din care se întorc copiii români acasă, în județul Cluj, s-au produs câteva modificări, și anume Regatul Unit al Marii Britanii a urcat pe primul loc. Anul trecut topul se prezenta astfel: pe primul loc Spania ( 58 de elevi cu cereri de echivalare), locul doi Regatul Unit al Marii Britanii (38 de elevi cu cereri) și locul trei Germania (24 de cereri). Totodată, familiile de români alături de copiii lor continuă să se întoarcă din Italia (21 de cereri de echivalare pentru copii veniți de aici), iar războiul din Ucraina crește ușor numărul copiilor care doresc să studieze la Cluj, treisprezece elevi cu cereri de echivalare a studiilor, în anul școlar 2024-2025, față de unsprezece elevi, anul școlar anterior. Alte țări europene din care au venit copii la Cluj sunt: Ungaria – opt; Republica Moldova-șapte; Franța- șapte; Austria- șapte; Belgia – șase; Norvegia- șase; Irlanda – doi; Rusia/Georgia – trei; Olanda, Insulele Feroe, Elveția și Suedia cu câte o cerere de echivalare. Au mai solicitat echivalarea studiilor șase elevi din Statele Unite ale Americii și câte unul din țările Republica Arabă Siriană, Peru, Turcia, Liban și Emiratele Arabe Unite.

Clasele primare, cele mai solicitate

Evaluarea dosarelor de echivalare a studiilor este făcută de către o comisie constituită la nivelul ISJ Cluj-Napoca. Până la eliberarea atestatului de către ISJ Cluj, alegerea nivelului clasei pentru elevi se face prin decizia directorilor de școli conform hotărârii consiliilor de administrație. Astfel, în urma echivalării de către comisia ISJ cei mai mulți elevi veniți din străinătate, un număr de 114 de elevi, au fost repartizați în clase de învățământ primar. De asemenea, ISJ Cluj a mai echivalat studiile pentru 60 de elevi veniți din străinătate pe care i-a repartizat în clase de ciclu gimnazial, pentru 53 de elevi care au fost incluși în clasele de liceu și pentru doi elevi integrați în învățământul profesional.

Totodată, cei mai mulți elevi, veniți din străinătate, repartizați la nivelul unităților de învățământ, fără documente de studiu, au fost la ciclu primar, și anume 55 de elevi. Tot la nivelul unităților de învățământ, 29 de elevi au fost înscriși în școli de ciclu gimnazial și cinci elevi în licee. Reprezentanții ISJ Cluj arată că numărul destul de ridicat al elevilor, care solicită echivalarea studiilor la nivelul școlilor (aproape 100 de elevi în anul școlar trecut), se explică prin faptul că fie nu dețin documente de studiu, fie că provin dintr-o formă de învățământ nerecunoscută, neacreditată sau neavizată. 

