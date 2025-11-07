EXTERNE

Cehia – Guvernul Fiala demisionează pentru a deschide calea executivului ce va fi condus de Babis

7 noiembrie 20250 commentarii

Reuters

Guvernul de centru-dreapta din Cehia a acceptat să demisioneze, a declarat joi prim-ministrul Petr Fiala, o etapă formală spre predarea puterii către un nou cabinet în curs de formare de miliardarul populist Andrej Babis, învingător în alegerile din octombrie.


Guvernul Fiala va rămâne în funcţie până când echipa lui Babis va fi numită oficial, ceea ce s-ar putea întâmpla peste câteva săptămâni.


Fiala urmează să îi prezinte demisia sa preşedintelui Petr Pavel în cursul zilei de joi.


Preşedintele l-a mandatat deja pe Babis să formeze guvernul care va urma executivului condus de Fiala.
Partidul ANO al lui Andrej Babis a câştigat recentele alegeri parlamentare, în urma cărora a format o majoritate cu alte două formaţiuni eurosceptice, Libertate şi Democraţie Directă (SPD) şi Partidul Automobiliştilor.

