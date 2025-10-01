EXTERNE

Ce înțelege greșit lumea despre Israel

1 octombrie 20250 commentarii

The New York Times

O pledoarie pentru înțelegerea conflictului din perspectivă israeliană semnată de Benny Gantz a fost ministru al apărării și membru al cabinetului de război de după 7 octombrie.

Din 7 octombrie 2023, din poziția mea atât în cabinetul de război al Israelului, cât și în opoziție, am urmărit modul în care unii din Occident au interpretat greșit acțiunile Israelului în desfășurarea războiului împotriva Hamas. Pentru israelieni, acea zi nu a fost doar un alt episod într-un conflict care durează de ani de zile. A fost o ruptură strategică — și o reamintire a ceea ce se poate întâmpla atunci când terorismul de la ușa noastră este subestimat.

Prea des, liderii occidentali privesc politicile noastre din acest război nu prin prisma securității naționale, ci prin prisma indivizilor — și, în special, a prim-ministrului Israelului, Benjamin Netanyahu. Discuția este adesea încadrată ca o întrebare despre ceea ce îi servește premierului, ca și cum securitatea națională a Israelului ar începe și s-ar termina cu un singur om. Această viziune este greșită și contraproductivă pentru stabilitatea globală, normalizarea regională și chiar pentru securitatea Israelului.

Există diviziuni și dezacorduri politice profunde în Israel. Eu însumi am fost un critic vocal al domnului Netanyahu. Dar interesele de securitate esențiale ale națiunii nu sunt proprietatea vreunui partid. Astăzi, mai mult ca oricând, ele se bazează pe un consens național înrădăcinat în realitățile dure ale regiunii noastre. Opoziția față de recunoașterea statalității palestiniene se află în centrul acestui consens. Orice cale către o autonomie civilă palestiniană mai largă trebuie să includă mai întâi un istoric dovedit pe termen lung de guvernare responsabilă, reforme cuprinzătoare de deradicalizare și o reprimare eficientă a elementelor teroriste care vizează israelieni.

Sprijinul tot mai mare în Occident pentru recunoaștere este prea des prezentat ca un reproș atât la adresa domnului Netanyahu, cât și al politicilor sale de război. Tot mai multe țări par să recunoască statul palestinian nu doar din cauza presiunii politice interne, ci și a animozității personale dintre lideri. Adevărul este că recunoașterea internațională a statalității palestiniene în condițiile actuale nu este o respingere a lui Netanyahu. Este o respingere a consensului bipartizan de securitate al Israelului.

Când Israelul s-a retras din Gaza în 2005, Autoritatea Palestiniană a fost însărcinată cu controlul teritoriului. În anul următor, Hamas a câștigat un număr surprinzător de mare de locuri în alegerile legislative ale A.P., eclipsând facțiunea rivală, Fatah. Hamas a răsturnat violent Fatah în Gaza în anul următor și, cu ajutorul Iranului, și-a extins considerabil capacitățile militare în enclavă, lansând în cele din urmă masacrul din 7 octombrie.

Acea prăbușire nu a fost o anomalie; a fost consecința unei Autorități Palestiniene cu puțină legitimitate în rândul propriului popor și o lecție dureroasă că Israelul nu își poate permite să riște din nou o astfel de experiență în viitorul apropiat.

În prezent, Autoritatea Palestiniană a eșuat în a împiedica atacuri teroriste provenite de pe teritoriul său asupra Israelului. A incitat la violență și a glorificat terorismul în manualele școlare și a dus campanii unilaterale pentru a izola și delegitima Israelul în foruri internaționale. La Națiunile Unite, în instanțe internaționale, prin mișcări de boicot, a încercat să evite reformele, responsabilitatea și dialogul — și să ignore în totalitate preocupările de securitate ale Israelului.

Întrebarea reală este dacă comunitatea internațională va respecta consensul copleșitor, o declarație adoptată anul trecut de 99 din cei 120 de membri ai Knessetului, într-o democrație, proclamând că „Israelul va continua să se opună recunoașterii unilaterale a unui stat palestinian” și că „o astfel de acțiune după 7 octombrie ar fi o recompensă fără precedent pentru terorism și ar împiedica orice viitor aranjament de pace.”

La începutul războiului, am vorbit cu prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, care părea să minimalizeze pericolul cu care se confrunta Israelul. El a remarcat că și țara sa se confruntă cu terorism; i-am răspuns cu o uimire totală în fața lipsei de înțelegere conceptuală. Nu există simetrie între apărarea unei țări împotriva unor celule teroriste active sporadic în Europa și apărarea împotriva unui pseudo-stat terorist care controlează teritoriu, resurse și arsenale militare, sprijinit de o țară precum Iranul, care își declară deschis ambiția de a ne anihila și alimentat de o ideologie islamistă radicală.

Eșecul aparent al liderului spaniol de a înțelege această diferență fundamentală mi-a confirmat cât de mult sunt subestimate provocările de securitate ale Israelului de către comunitatea internațională. Am insistat că cei care caută pacea, ca mine, trebuie să discute cu oricine pot, dar trebuie să lupte și să învingă pe cei care caută să ne facă rău — nu doar pentru a proteja generațiile viitoare de israelieni, ci și pentru a dejuca factorii strategici care împiedică viitoarele eforturi de normalizare regională.

După 7 octombrie, nu politica a modelat răspunsul militar al Israelului. A fost necesitatea. În ciuda ezitărilor domnului Netanyahu, am insistat pentru o operațiune terestră imediată în Gaza. Am cerut o ofensivă terestră mai puternică și mai rapidă în Rafah, în ciuda presiunilor internaționale. Am cerut un răspuns puternic pe teritoriul iranian după primul atac iranian din 13 aprilie 2024, în timp ce domnul Netanyahu a optat pentru un răspuns simbolic, mai reținut. Și astăzi, sprijin pe deplin menținerea unei prezențe militare pe termen lung pe întreg perimetrul Gazei, pentru a preveni regruparea Hamas. Războiul s-ar putea încheia mâine dacă ostaticii ar fi eliberați și Hamas ar renunța la arme și la putere.

Pe frontul estic, Israelul trebuie să se pregătească să își asume controlul formal asupra văii strategice a Iordanului, în Cisiordania, pe care o controlează din 1967, pentru a preveni contrabanda în teritoriile palestiniene și infiltrarea teroristă în Israel. Acestea nu sunt poziții politice. Ele sunt, în opinia mea, cerințe de securitate pentru a preveni următorul 7 octombrie.

Securitatea Israelului este exclusiv responsabilitatea Israelului, dar nu doar o preocupare a Israelului, care este o ancoră de stabilitate în Orientul Mijlociu și servește lumea liberă. Obiectivele de securitate ale Israelului, inclusiv descurajarea ambițiilor regionale ale Iranului și afectarea programului său nuclear, urmăresc prevenirea extinderii ideologiei fundamentaliste radicale în regiune și a unei curse nucleare mai largi. Ele protejează rutele maritime vitale care asigură lanțuri critice de aprovizionare și libertatea de navigație. Cooperarea antiteroristă cu Israelul a salvat vieți în orașe europene și americane. Exporturile de gaze din estul Mediteranei ajută la diversificarea aprovizionării energetice a Europei. Inovația israeliană consolidează reziliența globală în domenii de la securitate cibernetică până la agricultură.

În cele din urmă, dușmanilor Israelului nu le pasă cine guvernează la Ierusalim. Singurul lucru pe care îl vor este ca Israelul să fie slab, nesigur, divizat și incapabil să se apere. Comunitatea internațională ar trebui să adopte aceeași claritate. Să nu existe dubii: percepția covârșitoarei majorități a israelienilor privind recunoașterea internațională tot mai mare a Palestinei nu este o chestiune de politică personală, ci una de a face față provocărilor unei noi ere.

Benny Gantz a fost ministru israelian al apărării și membru al cabinetului de război de după 7 octombrie. Este președintele partidului Albastru și Alb.

 

