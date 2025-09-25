SPORT

Cazul Louis Munteanu pe masa FIFA! CFR Cluj a primit interdicție la transferuri

25 septembrie 20250 commentarii

Vicecampioana României, CFR Cluj, nu mai are voie să facă achiziții, sancțiunea fiind acordată până la stingerea datoriilor către clubul italian Fiorentina, după transferul lui Louis Munteanu de anul trecut.

Clubul din Gruia a intrat în vizorul forului internațional după ce Fiorentina a reclamat neplata sumei pentru transferul lui Louis Munteanu.

Patronul clubului din Gruia a recunoscut situația, dar spune că problema e una temporară.

”Transferurile sunt blocate, dar nu este o chestiune gravă, în sensul în care săptămâna viitoare am convenit cu Fiorentina să facem plata acelor 400.000 de euro, care înseamnă rata scadentă prezentă”, a declarat Nelu Varga.

Acesta a mai explicat că italienii ”nu au procedat din răutate”, ci pentru că sunt obligați să își

Ioan Varga a dezvăluit culisele unui transfer spectaculos ratat în ultimele ore de mercato.

”Adevărul despre transferul lui Louis Munteanu este că am fost la un pas să îl vindem la Ajax în ultima zi de mercato, dar nu ne-am mai încadrat cu timingul”, a precizat finanțatorul CFR.

El a mai spus că Ajax și Valencia sunt cluburile care au acceptat condițiile cerute de clujeni: 15-17 milioane de euro plus procente și bonusuri, sumă care ar putea duce transferul la 20 de milioane. Mutarea ar putea fi reluată în iarnă.

Până la stingerea datoriei către Fiorentina, CFR Cluj poate miza doar pe jucători liberi de contract.

