Cauza tragediei rutiere de la Câțcău

12 octombrie 20250 commentarii

Tragedia rutieră de la Câțcău de pe DN1 C a avut loc după ce autoturismul în care se aflau cei doi tineri a intrat pe contrasens și s-a izbit de autotren.

“În data de 12 octombrie a.c., în jurul orei 16.45, a fost înregistrat un accident rutier pe DN1C, în afara localității Câțcău cu implicarea unui ansamblu de vehicule și a unui autoturism.

Din primele cercetări a rezultat că un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din județul Maramureș, care circula din direcția municipiului Baia Mare spre municipiul Dej, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule care circula din contrasens, condus de un bărbat, de 51 de ani, din județul Bistrița-Năsăud.

Din nefericire, in urma evenimentului, a rezultat decesul celor două persoane aflate în autoturism, respectiv conducătorul auto și o tânără de 24 de ani.

În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Cluj.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj reamintește tuturor participanților la trafic importanța adoptării unei conduite prudente și responsabile în deplasările pe drumurile publice.

„Adaptarea vitezei la condițiile de drum și de trafic, păstrarea unei distanțe de siguranță față de vehiculul care circulă în față și evitarea manevrelor riscante de depășire reprezintă măsuri esențiale pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere.

În contextul condițiilor meteo specifice sezonului, caracterizate prin carosabil umed și vizibilitate redusă, conducătorii auto sunt sfătuiți să utilizeze corespunzător sistemele de iluminare, să se asigure de buna funcționare a ștergătoarelor și a instalațiilor de dezaburire, precum și să verifice starea anvelopelor pentru o aderență optimă”, a precizat IPJ.

