ADMINISTRAȚIE

Cât vor plăti clujenii gigacaloria în această iarnă

1 octombrie 20250 commentarii

Prețul energiei termice rămâne neschimbat în octombrie. TVA-ul se modifică în ultimele luni ale anului

La Cluj-napoca, prețul energiei termice facturate către populație rămâne, pentru moment, nemodificat, la valoarea de 376,19 lei/Gcal. Totuși, începând cu luna octombrie, se va aplica o cotă de TVA de 21%, în timp ce pentru lunile noiembrie și decembrie, taxa pe valoare adăugată va scădea la 11%, au anunțat autoritățile.

În paralel, se lucrează la stabilirea tarifelor pentru întregul an viitor. Pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, tarifele pentru energia termică sunt în curs de elaborare, în baza noii metodologii de calcul publicate recent în Monitorul Oficial.

Potrivit surselor oficiale, noile tarife urmează să fie avizate de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) până la finalul acestui an.

La Cluj-Napoca, 20 la sută din populația orașului beneficiază de căldură prin sistemul centralizat asigurat de Compania de Termoficare Napoca SA.

În această perioadă, compania Termoficare Napoca desfășoară probe tehnologice de umplere cu agent termic a instalațiilor de încălzire din imobilele racordate la sistemul centralizat.

Data exactă a umplerii pentru fiecare imobil va fi afișată la avizierul fiecărei scări de bloc.

Asociațiile de proprietari și locatarii sunt rugați să finalizeze lucrările la instalațiile interioare de încălzire până la data afișată. În cazul în care lucrările nu pot fi finalizate la timp, să anunțe dispeceratul Termoficare Napoca pentru a evita eventuale avarii sau probleme de funcționare.

Pentru informații suplimentare, clujenii pot contacta Dispeceratul Termoficare Napoca, disponibil non-stop, la numărul: 0264-503709.

În Cluj-Napoca, alimentarea cu energie termică este asigurată printr-o structură complexă, cu mai multe subsisteme. Este vorba de Centrala Termică de Zonă Someș Nord, sistemul deservit de centralele termice de cartier și de bloc și Insula Energetică din cartierul Gheorgheni.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Consiliul Județean alocă fonduri pentru investiții în trei spitale

Răcirea prematură a vremii obligă la suplimentarea bugetului pentru pregătirea drumurilor pentru iarnă

CTP va achiziționa autobuze cu hidrogen verde: poluarea va fi zero!

Consiliul Județean Cluj a primit vizita Ambasadorului Republicii Austria în România

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.